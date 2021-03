Horeca krijgt TVL-steun toch sneller betaald

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verloor vrijdag een kort geding over snellere betaling van TVL-steun aan horecaondernemers. Onder druk van een hoger beroep heeft de RVO nu echter toch toegezegd binnen een tot drie weken te gaan betalen.

De branchevereniging werd vrijdag door de rechtbank Den Haag niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de belangenorganisatie had aangespannen over het uitbetalen van TVL-subsidies aan horecaondernemers. Volgens KHN is later de RVO alsnog gezwicht: ‘Onder druk van een hoger beroep en 19.000 bezwaarschriften heeft de RVO een uitbetalingsregeling medegedeeld.’ De meeste ondernemers kunnen nu binnen drie weken geld tegemoet zien.

Dreiging van vastlopend apparaat

Eind februari was nog aangekondigd dat de tegemoetkoming in de vaste lasten met maximaal 16 weken was vertraagd omdat de systemen niet op tijd klaar waren. Dat was voor KHN reden om een kort geding aan te spannen, maar volgens de civiele rechter klopte de organisatie aan het verkeerde loket: de bestuursrechter moet ernaar kijken en leden moeten individueel bezwaar moeten maken. ‘KHN besloot daarop in hoger beroep te gaan en haar leden per direct op te roepen bij de RVO een bezwaarschrift in te dienen, immers dat was de lezing van de rechter. Het aantekenen van 19.000 individuele bezwaarschriften zou als mogelijke consequentie hebben dat het apparaat van de RVO zou vastlopen, waarop de RVO besloot te kijken naar de mogelijkheden om ondernemers toch zo snel mogelijk de verhoogde TVL-subsidie uit te betalen.’

Deze week vaststellingsverzoeken

Het tijdspad ziet er nu zo uit: op 18 maart is de RVO gestart met de vaststelling van TVL over het vierde kwartaal. De komende dagen worden vooraf ingevulde vaststellingsverzoeken gestuurd naar alle ondernemers sturen die TVL toegekend hebben gekregen. ‘Daar zit de ophoging van Q4 automatisch bij.’ Inmiddels zou de RVO de eerste 30.000 ondernemers hun vaststellingsverzoek al hebben gestuurd. Voor aanstaande donderdag heeft 90% van alle ondernemers een vaststellingsverzoek ontvangen. ‘Zodra ondernemers die gegevens bevestigen en terugsturen, krijgt gemiddeld 90% van de aanvragers binnen drie weken een besluit én betaling. Vaak gaat dat sneller, ongeveer 60 à 70 procent ontvangt waarschijnlijk binnen 1 tot 1,5 week een besluit en betaling.’

KHN dreigt alsnog met een hoger beroep als de RVO zich niet aan de tijdlijn houdt.