Financiële regeling voor testen van werknemers zonder klachten

Het kabinet heeft een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen als thuiswerken geen optie is. Daarmee wordt frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben gestimuleerd. Voor de uitvoering van de regeling is € 250 miljoen gereserveerd.

Als werkgevers preventief willen testen is het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt enkel antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief en kan deze tijdelijke regeling weer vervallen. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen.

De regeling is per direct ingegaan en loopt tot en met 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot verlengen met een maand. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van de werkgevers de testen uit. Per test ontvangen zij een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De regeling is daarom uitsluitend gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

Tot nu toe was er een regeling voor werkgevers om werknemers mét klachten of bekende blootstelling te laten testen. De GGD-en hebben inmiddels voldoende capaciteit om die testen uit te voeren. De regeling om werkgevers hierbij te ondersteunen staat daarom per 19 maart 2021 niet meer open voor nieuwe aanmeldingen.

