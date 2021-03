Uitval personeel door stress kost werkgevers miljarden

Maar liefst 1,3 miljoen Nederlandse medewerkers hadden in 2019 last van burn-outklachten. Het werkstress gerelateerd verzuim kost werkgevers steeds meer en loopt in de miljarden euro’s per jaar. U heeft ongetwijfeld ook klanten die met verzuim door werkstress te maken hebben. Enig idee wat verzuim hen kost?

TNO heeft onderzoek gedaan onder zo’n 4.000 werkgevers en 60.000 medewerkers. Hieruit blijkt dat de kosten van het uitvallen van personeel door stress in 2018 € 3,1 miljard bedroegen (in 2017 was dit nog € 2,8 miljard). Over 2019 en 2020 zijn de kosten van werkstress gerelateerd verzuim nog niet bekend. TNO verwacht echter niet dat de kosten zullen dalen, mede als gevolg van de coronacrisis.

Stijging verzuimkosten per medewerker

Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico. In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan werkstress een belangrijk risico in het bedrijf te vinden. U kunt er dus van uitgaan dat ook een groot deel van uw klanten met dit risico kampt. In datzelfde jaar gaf 35% van de medewerkers werkdruk of werkstress als reden voor het verzuim. De verzuimkosten per medewerker stegen van € 8.100 in 2017 naar € 9.100 in 2018. De kosten van verzuim worden berekend aan de hand van loondoorbetaling bij verzuim. In 2019 en 2020 stegen de loonkosten en zullen daarom ook de verzuimkosten zijn toegenomen.

Effecten corona op lange termijn niet hoopgevend

TNO heeft in juli van 2020 de werkstress als gevolg van corona onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de burn-outklachten redelijk stabiel zijn. Zowel in 2019 als tijdens het begin van de coronacrisis ervaart 17% van de werkenden burn-outklachten. Per sector zijn er verschillen: in 2019 en tijdens de coronacrisis ervaren medewerkers in het onderwijs, de ICT sector en de zorg het vaakst burn-outklachten. Het is nog niet bekend welke invloed corona op de langere termijn heeft op het verzuim. TNO meent dat ook dit zal verschillen per sector. De verwachtingen over de stressniveaus van werkenden en het daarmee gepaard gaande verzuim zijn in ieder geval niet hoopgevend. In de factsheet ‘Werkstress’ hieronder van TNO vindt u meer informatie.

