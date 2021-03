Zo voorkom je fouten in de boekhouding van klanten met een webshop

Heb jij klanten met een webshop? Dat kan zorgen voor een complexere administratie. Door de administratie te automatiseren, kun je veel fouten voorkomen. Met deze 6 voordelen overtuig je jouw klanten om hun boekhouding te koppelen aan hun webshop.



Je klant is liever bezig met ondernemen dan met de boekhouding en raffelt de administratie soms af. Dan krijg je als boekhouder of accountant een administratie aangeleverd met veel fouten erin, die je vervolgens weer moet rechttrekken.

Er zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar waarmee je een webwinkel koppelt aan een boekhoudpakket zoals SnelStart. Ondanks alle voordelen die zo’n koppeling met zich meebrengt, zijn er nog heel veel ondernemers die er geen gebruik van maken. Dit zijn 6 voordelen waarmee je je klant kunt overtuigen de boekhouding te koppelen aan hun webshop:

1. Foutloos webshopbestellingen en –gegevens verwerken

Klant-, artikel- en ordergegevens hoef je niet langer over te typen. Dat bespaart tijd en voorkomt dat de ondernemer en zijn klanten voor vervelende verassingen komen te staan als er verkeerde klant- of ordergegevens worden doorgevoerd. Als na de bestelling de betaling binnenkomt, gaat de software automatisch op zoek naar de bijbehorende online verkoop.

2. De webshop geeft actuele voorraden weer

Bestellingen in de webshop worden direct ingeboekt in de administratie. Ook als de ondernemer meer webwinkels runt of daarnaast één of meerdere fysieke winkels heeft, worden alle voorraden op één plek in de administratie bijgehouden. Zo verkoop je geen producten die je niet kunt leveren. Omdat alle voorraden real-time worden bijgewerkt, kan de webshop steeds de actuele voorraden tonen. Daarnaast ziet de ondernemer ook direct welke producten hij moet inkopen.

3. Houd artikelcodes automatisch up-to-date

Stuurt de ondernemer de facturen vanuit de boekhouding en staan de bestelde artikelen nog niet in zijn administratie? Dan worden deze automatisch aangemaakt inclusief alle belangrijke informatie, zoals klantgegevens, artikelen, omschrijvingen, status van de order, verzendadressen en opmerkingen. Zo blijft de boekhouding altijd up-to-date.

4. Up-to-date cijfers en financieel inzicht

In de webshop kun je zien hoeveel verkopen er hebben plaatsgevonden, maar niet wat de winst is en welke producten het beste lopen. Als de webshop bestelling direct verwerkt wordt tot een order in de administratie, dan kun je deze informatie wel real-time volgen. Je ziet elke dag wat de winst is, hoeveel marge er is gedraaid en welke producten goed of minder goed lopen.

5. Eenvoudiger btw- en ICP-aangifte doen

Verkoopt je klant ook buiten Nederland? De koppeling tussen de webshop en de boekhouding zorgt voor boekingen op de juiste grootboekrekeningen waarbij de correcte btw-codes worden gebruikt. In een boekhoudprogramma zoals SnelStart valideer je bovendien eenvoudig het btw-nummer wanneer het om business -to -business verkopen gaat.

Nadat de btw goed is ingesteld, wordt deze automatisch correct verwerkt bij bestellingen met korting en bij verzendkosten. Dit maakt het doen van btw- en ICP-aangifte weer een stukje gemakkelijker.

6. Overal toegang tot de administratie

Bij SnelStart staan online administraties veilig in de cloud. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server in een Nederlands datacenter van Microsoft. Bij een online administratie loop je daardoor niet langer het risico je gegevens te verliezen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Iedere dag worden back-ups in het datacenter gemaakt. De ondernemer kan bovendien altijd en overal ter wereld bij zijn boekhouding en kan eenvoudig online samenwerken met zijn boekhouder of accountant.

Bron: SnelStart