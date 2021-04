Help je klanten de boekhouding aan de webshop te koppelen

Als jouw klanten een webshop hebben, is het verstandig om de boekhouding te automatiseren. Zo voorkom je fouten. Wil je klant zijn webshop graag koppelen met de boekhouding? Dan kan hij jouw hulp en advies bij deze 5 punten goed gebruiken.

Als accountant of boekhouder kun jij je klanten op weg helpen bij de volgende 5 punten:

1. Verwerken van online betalingen

In webwinkels worden aankopen online betaald via Payment Service Providers, zoals bijvoorbeeld Mollie Payment Service Providers maken deze betalingen aan het eind van de periode in één keer over naar de klant en houden daar hun kosten op in. Dit moet administratief goed worden verwerkt.

2. ICP-aangifte en internationale leveringen

Webwinkels zijn vaak internationaal georiënteerd. Zo verkoopt een klant bijvoorbeeld al snel producten in België, daar hoeft hij niet eens de tekst op zijn website voor te vertalen. Dit betekent dat de klant te maken krijgt met ICP -aangifte, internationale leveringen en een andere btw-regelgeving.

3. Inrichten van btw

In de webwinkel moet de btw goed ingericht worden, ook als het bijvoorbeeld gaat over kortingen en verzendkosten. Er zijn veel verschillende softwarepakketten waarmee je klanten een webwinkel kunnen bouwen, denk bijvoorbeeld aan Magento, Shopify, CCV Shop, WooCommerce en Mijnwebwinkel. En ieder pakket werkt weer net even anders.

SnelStart werkt bijvoorbeeld samen met een aantal koppelingspartners die een SnelStart -administratie aan de meeste webwinkels kan koppelen. Hier vind je een overzicht van de producten van partners (filter links op de pagina op Webshop).

4. Online samenwerken met je klanten

Je werkt eenvoudig samen met je klanten in een online boekhoudprogramma, bijvoorbeeld SnelStart Accountant, op de manier die jij prettig vindt. De ene klant levert zijn hele administratie bij jou aan, terwijl de ander voor een groot deel zelf de boekhouding bijhoudt. Voor elk type klant is er een passend boekhoudpakket in SnelStart. Bepaal samen met je klant hoe jullie de administratie verdelen.

5. Gewenste integraties in kaart brengen

Heeft je klant een webshop en wil hij de voorraden volledig via de boekhouding beheren? Wil hij werken met deelleveringen en backorders als producten niet op voorraad zijn? Voor verschillende type klanten heeft SnelStart een passend pakket. Hier vind je meer informatie over de functionaliteiten van de verschillende SnelStart-pakketten.

Jij kunt je klant helpen door samen de gewenste integraties in kaart te brengen tussen de boekhouding en andere software die te maken heeft met bedrijfsprocessen. Je kunt vervolgens je klant in contact brengen met een SnelStart implementatiepartner, die kan helpen bij het opzetten van de volledige administratie. Daarna spreek je met je klant af welke administratieve handelingen zij zelf doen en welke werkzaamheden je uit handen kunt nemen.

Bron: SnelStart

Gebruik je nog geen SnelStart? Hier vind je meer informatie over het pakket Accountant, incl. onze gratis complete Accountant formule: ontdek nu