Accountant en crowdfundplatform tegenover bijna failliete ondernemer

Hoe ver reikt de zorgplicht van de adviserende accountant en het crowdfundplatform als ondernemersfinanciering via crowdfunding niet zo uitpakt als de bedoeling was? Die vraag stond vorige week centraal in een zaak tussen kledingbedrijf Wi-Care, Collin Crowdfund en het Betuwse accountantskantoor AT&C. Het FD was bij de zitting bij de Arnhemse rechter, die een bijzonder inkijkje gaf in een crowdfundingzaak. Bijzonder, omdat de bedragen die met crowdfunding gemoeid zijn vaak dusdanig klein zijn dat er geen rechtszaak volgt als het misgaat.

Dit keer dus wel, want ondernemer Wilma Verhoeks (56) vindt dat de accountant en het crowdfundplatform flink in de fout zijn gegaan bij de financiering van de uitbreiding richting Duitsland met haar kledingbedrijf Wi-Care.

Financiering uitbreiding naar Duitsland

Verhoeks had in 2015 een gezonde omzetontwikkeling, was winstgevend en wilde uitbreiden naar Duitsland. Haar accountant van AT&C regelde alle financiën en verwachtte een explosieve groei door de uitbreiding, schetste de verdediging van de ondernemer vorige week tijdens de zitting in Arnhem. Verhoeks zou aanvankelijk van plan zijn geweest om €150.000 lenen, maar Collin Crowdfund adviseerde €400.000 op te halen. De ondernemer twijfelt, maar gaat akkoord en staat persoonlijk borg voor de lening, die vijf jaar loopt met een rente van 7%.

Bijna failliet

Dat pakt nogal verkeerd uit, want een jaar later heeft Verhoeks fors minder kledingstukken in Duitsland verkocht dan wat geprognosticeerd was. Maandelijks moet ze ruim €9000 aan de crowdfunders overmaken en er zijn kosten voor de accountant. In iets meer dan twee jaar wordt er liefst €130.000 gefactureerd – een derde van de totale leensom. Collin ontvangt meer dan €9000 aan afsluitprovisie, naast een maandelijkse fee van €200. Om haar onderneming te redden zet Verhoeks uiteindelijk de Duitse plannen in de ijskast en focust zich weer op Nederland.

Aansprakelijkheid

Maar waar ligt in zo’n geval de verantwoordelijkheid voor het mislukte crowdfundingavontuur? Die vraag staat nu centraal bij de Arnhemse rechter. Alle drie de partijen wijzen naar elkaar. De rechtbank heeft zeker twaalf weken nodig om een uitspraak te doen over de aansprakelijkheid.

Bron: FD