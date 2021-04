Creatieve Deloitte-dochter Acne opent in Amsterdam

Het creatieve bureau Acne, sinds 2017 onderdeel van Deloitte, heeft een kantoor in Amsterdam geopend.

Het bureau is van origine Zweeds en heeft vestigingen in Stockholm, Londen, Berlijn, Hamburg, Dublin, Lissabon, Milaan en Rome. Opdrachtgevers zijn onder meer Ikea, Instagram en Polestar. Het bedrijf noemt zichzelf ‘Creative Consultancy met een rotsvast geloof in de filosofie dat de grote merken van de toekomst gebouwd zullen worden vanuit een holistische aanpak die de disciplines Art en Industry weet te koppelen’. Van Deloitte worden met name de bedrijfs- en technologische expertise betrokken. Volgens partner Kasia Blicharz is de behoefte aan creatieve ondersteuning door de coronacrisis groter geworden. ‘In één jaar is onze wereld onherkenbaar veranderd. Dat heeft onder andere geleid tot een nog snellere groei van digitale en disruptieve innovaties. En tot een grotere behoefte om veranderend consumentengedrag te doorgronden. Als gevolg zien we dat CMO’s meer en meer hun heil zoeken in creativiteit om hun bedrijf verder te helpen.’

Vierkoppige directie

Acne Amsterdam zal worden geleid door Joey Duis (Creative Strategy Director), Matthé Stet (Design Director), Olaf van der Geld (Creative Director) en Robert Hagendoorn (Creative Director). ‘Merken moeten continu vernieuwen om relevant te blijven. Er is daarom een groeiende behoefte aan creativiteit binnen transformatievraagstukken’, aldus Duis. Acne is te vinden in de voormalige Citroën-garage ‘The Garage’.