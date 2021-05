Vergoeding testen op de werkvloer nog tot eind mei

Werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen kunnen daarvoor vooralsnog tot en met 31 mei aanspraak maken op een financiële vergoeding van de overheid.

De financiële vergoeding bedraagt 20 euro per preventieve sneltest. De regeling is bedoeld voor werkgevers die hun medewerkers preventief willen laten testen omdat thuiswerken geen optie is en 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk is. Een BIG-geregistreerde arts of de arbodienst kan zo’n test aanvragen. De vergoeding geldt niet voor het testen van mensen met klachten of die met corona-patiënten in contact zijn geweest. Zij moeten volgens de regels een PCR-test laten doen bij de GGD.

Verlenging financiële regeling?

De financiële regeling staat nog open tot en met 31 mei. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich in voor verlenging. De ondernemersorganisaties wijzen er op dat preventief testen niet alleen de veiligheid op de werkvloer vergroot, maar ook bijdraagt aan het indammen van het virus. Het gaat immers om mensen die zich anders – omdat ze geen klachten hebben – niet zouden laten testen.

Voorwaarden

Op de website www.werkgeverstesten.nl van MKB-Nederland en VNO-NCW is alle relevante informatie over testen op de werkvloer te vinden. De website biedt werkgevers inzicht in de opties die zij hebben, hoe zij testen op de werkvloer kunnen aanpakken, welke voorwaarden daarvoor gelden en in welke gevallen zij gebruik kunnen maken van de overheidsvergoeding. Zo kunnen werkgevers bijvoorbeeld een eigen testlocatie inrichten – alleen of met collega-bedrijven in de buurt – of hun medewerkers zelftesten laten afnemen. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, dienen deze testen onder begeleiding van een BIG-geregistreerde arts of de arbodienst te worden afgenomen.