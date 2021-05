AFM vernieuwt interpretatie van het begrip incident voor accountantskantoren

De Autoriteit Financiële Markten consulteert haar aangepaste interpretatie van het begrip ‘incident’ bij incidentmeldingen door accountantsorganisaties. De toezichthouder vraagt accountantsorganisaties en andere belanghebbenden te reageren op de consultatie. Dat kan tot 29 juni 2021.

AFM: verduidelijking bleek nodig

Accountantsorganisaties hebben een wettelijke plicht om de AFM te informeren over incidenten die ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de integere uitoefening van haar rol. Dit stelt de AFM in staat om te beoordelen of zij hier op een juiste manier mee omgaan. Omdat de Wta niet precies definieert wat een incident is, geeft de AFM een interpretatie. Uit gesprekken met accountantsorganisaties bleek dat in de huidige interpretatie op onderdelen verduidelijking nodig was, licht de toezichthouder de nieuwe definiëring toe.

Herziene interpretatie

Met deze herziene interpretatie wil de AFM waar mogelijk deze verduidelijking bieden. De herziene interpretatie onderscheidt drie typen incidenten en kent duidelijke uitgangspunten, meldt de AFM. Ook zijn er voorbeelden opgenomen die accountantsorganisaties betere handvatten geven om te beoordelen of er sprake is van een incident.

Consultatie

De AFM nodigt accountantsorganisaties en andere belanghebbenden uit om te reageren op de herziene interpretatie en stelt daarbij drie vragen:

Op welke punten vindt u de voorgestelde interpretatie eventueel nog niet duidelijk? Welke punten mist u mogelijk nog in de voorgestelde interpretatie? Wat is uw eventuele voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reageren kan tot 29 juni 2021 schriftelijk via wta@afm.nl. Vermeld in de onderwerpregel: ‘Consultatie interpretatie incidentmeldingen’.