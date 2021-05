‘Pels Rijcken stribbelde tegen bij terugbetalen gestolen miljoenen’

Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken is achter de schermen ondanks eerdere beloftes traag met het terugbetalen van de miljoenen die voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje heeft gestolen. Pas na de nodige druk heeft het bekende kantoor de gedupeerde stichting gecompenseerd. Dat meldt Philip van Hilten aan het FD, die als vereffenaar optreedt namens de gedupeerden.

In maart kwam naar buiten dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken in een periode van tien jaar €10 miljoen van cliënten heeft verduisterd via een stichting. Nadat de fraude aan het licht kwam maakte Oranje in november vorig jaar een einde aan zijn leven.

Moeizame gesprekken

Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat, beloofde de gedupeerden daarna snel te compenseren. Volgens vereffenaar Van Hilten heeft het kantoor echter de afgelopen tijd tegengestribbeld bij het rechtzetten van de fraude en is pas onlangs na veel gedoe een overeenkomst gesloten over compensatie. ‘Het heeft lang geduurd voordat bij Pels Rijcken de ernst van de situatie was doorgedrongen in de zin dat het kantoor ook écht moest handelen.’ Van Hilten verwacht deze week het geld alsnog te krijgen, meldt hij aan de krant. ‘We hebben erg veel tijd erin moeten steken om ze te overtuigen. Pas met de rechter-commissaris erbij is dat gelukt.’

Pels Rijcken zelf laat weten ‘zich niet te herkennen in het geschetste beeld’.

