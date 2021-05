Personalia | Heleen Vaandrager (Aon) wordt partner bij Deloitte

Per 1 juni start Heleen Vaandrager (59) als partner bij Deloitte, meldt het accountantskantoor. Ze gaat zich richten op de Benefits & Pension Advisory praktijk.

Hiervoor werkte Vaandrager bij verzekeringsmakelaar en consultancybedrijf Aon in verschillende functies. Haar laatste functie was Chief Commercial Officer bij Aon Retirement Solutions. Daarvoor werkte zij bij Aegon Global Pensions vanuit Den Haag en Generali Employee Benefits in Brussel.

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Mail de redactie: redactie@accountancyvanmorgen.nl