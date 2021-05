RVO waarschuwt voor gevolgen verruiming TVL voor NOW

Bedrijven kunnen niet altijd tegelijk TVL en NOW aanvragen, waarschuwt de RVO. Heeft een onderneming TVL en NOW aangevraagd? Dan kan de verruiming van de TVL ertoe leiden dat de onderneming geen recht meer heeft op de NOW. De TVL telt namelijk mee als omzet voor de NOW.

Hoge vaste lasten

Het gaat vooral om bedrijven in een sector met:

een hoog vaste lasten percentage (34% of meer);

én een omzetverlies dat relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL ligt.

Ondernemingen lopen dan het risico dat ze de loonkostensubsidie van de NOW gedeeltelijk of geheel moeten terugbetalen. De RVO raadt hen aan contact op te nemen met hun boekhouder of accountant. ‘Die weet welke mogelijkheden er zijn en hier het best passen.’

Meer informatie

