Aanhoudingen op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Tijdens de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in woningen en bedrijfspanden, waaronder in het buitenland.

Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto’s. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen euro aan onterecht ontvangen NOW-gelden doorgesluisd binnen Nederland en daarbuiten, meldt de inspectie.

Melding FIU

De Opsporingsdienst startte het onderzoek na een melding vanuit de Financial Intelligence Unit (FIU). Een FIU-melding is een verplichte melding over een ongebruikelijke transactie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze meldingen worden gedaan door financiële instellingen en zijn bedoeld om criminele geldstromen in kaart te brengen en te bestrijden.

Doorsluizen overheidsgelden

De aangehouden verdachten zijn betrokken bij twee Haagse uitzendbureaus die door valsheid in geschrifte de NOW-gelden hebben verkregen. De bedrijven vroegen NOW-gelden aan vanwege omzetverlies, terwijl in werkelijkheid sprake was van een sterke stijging van de omzet. Iets dat bij de subsidieaanvragen al bij de bedrijven bekend was.

Omdat de gelden zijn doorgesluisd, is er ook sprake van verdenking van witwassen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

Onderzoeken naar NOW-fraude

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie voerde eerder al diverse strafrechtelijke onderzoeken uit naar misstanden met de NOW-regeling. Afgelopen jaren zijn meerdere aanhoudingen gedaan in verband met NOW-fraude. Eerder dit jaar heeft de Arbeidsinspectie ook nog een rapportage over de fraudeaanpak met NOW-gelden gepubliceerd.