Omzet detailhandel in de plus, horeca nog in de min

De detailhandel heeft in april de omzet zien stijgen vergeleken met vorig jaar. De horeca levert over het eerste kwartaal bijna 50% in, meldt het CBS.

De omzet van de detailhandel is 9,6% hoger uitgekomen dan in april 2020, waarbij het verkoopvolume 8,8% is gestegen. Ook vergeleken met april 2019 is er een toename: die bedraagt 8,5%. De groei is online het sterkst: de internetomzet is 18,6% hoger uitgekomen. Ook in maart groeide de omzet van de detailhandel al.

Kledingwinkels nog niet op niveau 2019

De non-foodwinkels boekten 12,4% meer omzet. De toename is sterk omdat een jaar eerder nog de negatieve effecten van de eerste lockdown speelden. Vergeleken met april 2019 zijn de inkomsten in de non-food bijna 5% lager. Kleding- en schoenenwinkels herstelden van de omzetdaling (kledingzaken met een omzettoename van 76%), maar komen nog altijd niet aan het omzetniveau van twee jaar geleden. Winkels in recreatieartikelen, de winkels in meubels en woninginrichting en drogisterijen zien de omzet al wel uitstijgen boven de cijfers van april 2019. Bij de consumentenelektronica en het witgoed is het beeld weer anders: die piekten juist in april vorig jaar en boeken nu een daling. Vergeleken met twee jaar terug is de omzet wel hoger.

Bij de voedingsmiddelenbrache zijn de percentages bescheidener: de omzet is met 2,7% gestegen en vergeleken met twee jaar terug is de plus 8,8%.

Horeca levert de helft in

De horeca kampte in het eerste kwartaal nog volop met de coronamaatregelen. De omzet lag 46,7% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. De omzet is met 4% afgenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 zijn de inkomsten 47% lager. Verschillen zijn er onderling wel: hotels krompen met 27% in omzet, terwijl overige logiesverstrekkers, waaronder vakantieparken, juist 22% meer omzet boekten.

Cafés zagen de omzet in het eerste kwartaal nog eens met 26% dalen ten opzichte van het laatste kwartaal van 202, toen ze al 70% inleverden vergeleken met de drie maanden ervoor.

