Accountantsproduct voor TVL Grote ondernemingen beschikbaar

Ondernemers worden geacht om bij de aanvraag TVL Q1 Grote ondernemingen een aantal bewijsstukken aan te leveren. Wie subsidie van € 125.000 of meer aanvraagt, moet een accountantsproduct meesturen met de aanvraag. Dit product staat nu op de site van de RVO, meldt de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om het Rapport van feitelijke bevindingen.

Bij elke aanvraag stuurt een ondernemer sowieso deze bewijsstukken mee:

Verklaring niet in financiële moeilijkheden

Lijst met verbonden ondernemingen op het moment van aanvraag

Lijst met verbonden ondernemingen in de referentieperiode

Lijst met verbonden ondernemingen in de subsidieperiode

Extra bewijsstuk bij aanvraag van € 125.000 of meer

Komt een onderneming in aanmerking voor een subsidie van € 125.000 of meer? Dan is ook een rapport van feitelijke bevindingen nodig bij de aanvraag. Een template voor het rapport van feitelijke bevindingen heeft de RVO nu op de eigen site geplaatst.

Uitgebreide informatie over het aanvragen staat op de pagina Aanvraagproces TVL Q1 2021 Grote ondernemingen op de RVO-site.