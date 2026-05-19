AFAS koppelt energievoorziening op campus en blijft vrijwillig rapporteren

Softwarebedrijf AFAS Software blijft ook na de versoepeling van Europese duurzaamheidsregels vrijwillig rapporteren over zijn impact. In het Impactverslag 2025 beschrijft het bedrijf onder meer een gekoppeld energiesysteem op de campus in Leusden en hergebruik van regenwater.

De keuze om te blijven rapporteren hangt volgens AFAS samen met de wens om intern en extern inzicht te geven in doelstellingen en resultaten, ook nu de Europese CSRD-verplichting voor minder bedrijven geldt.

Energievoorziening gekoppeld in één systeem

Op de campus in Leusden zijn het AFAS Clubhuis, dotNL en het AFAS Theater aangesloten op één energiesysteem. Dat systeem stuurt vraag en aanbod van energie op elkaar af.

De installatie bestaat volgens AFAS uit ruim 3.000 zonnepanelen, batterijopslag met een capaciteit van 3 megawatt, warmtepompen en een Energy Management System dat onder meer installaties en laadpalen aanstuurt. Het bedrijf zegt dat het systeem is bedoeld om de afhankelijkheid van het reguliere elektriciteitsnet te verkleinen.

Het gebouw dotNL behaalde in 2025 een BREEAM-NL In-Use Outstanding-certificering met een score van 97,35 procent. Het energielabel van het gebouw ging eerder van B naar A++++.

Regenwater wordt hergebruikt

Op de campus wordt regenwater opgevangen in een retentievijver. Het water wordt hergebruikt voor onder meer toiletgroepen. Volgens AFAS gaat het om circa 7,5 miljoen liter regenwater per jaar. Daarnaast wordt dagelijks ongeveer 4.000 liter water hergebruikt voor sanitair gebruik.

Leveranciers en afvalstromen

AFAS werkt met leveranciers aan het beperken van verpakkingsmateriaal en het verduurzamen van logistiek. Zo levert Bidfood volgens het bedrijf volledig elektrisch aan de campus. In samenwerking met Hesselink koffie is overgestapt op Fairtrade koffie in koffiesilo’s, wat onder meer minder verpakkingsmateriaal oplevert. Het restafval kwam in 2025 uit op 14.010 kilo, aldus AFAS.

B Corp-certificering

AFAS behaalde eerder dit jaar een B Corp-certificering met een score van 89,1. De certificering wordt door het bedrijf gezien als ‘bevestiging van bestaand beleid op het gebied van duurzaamheid, arbeidsvoorwaarden en maatschappelijke impact’.