Ondernemers en accountants vooral tevreden over lastenverlichting NOW-controle

Ondernemers- en accountantsorganisaties zijn blij met de zes maatregelen die minister Koolmees deze week aankondigde om de administratieve lasten rondom de NOW-controle te verlichten. Wel worden er enkele kritische kanttekeningen geplaatst.

Ondernemers

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren met instemming op de verlichting, waar NBA, SRA en ondernemers eerder al op hadden aangedrongen. De controlesystematiek op de rechtmatigheid van de NOW-steun is volgens de twee organisaties nu onevenredig zwaar en duur voor de bedrijven. De nieuwe maatregelen noemen ze ‘een grote vooruitgang om de controles van de NOW-steun voor bedrijven dragelijk en overzichtelijk te houden. Op die manier is de kans ook groter dat zij goed worden uitgevoerd.’

Accountants

Accountantsorganisaties zijn ook tevreden, maar plaatsen enkele kritische kanttekeningen. ‘Over het algemeen zijn we blij met de brief van Koolmees’, zegt SRA-bestuurder Paul Dinkgreve op de eigen site. In het voorstel blijft volgens Dinkgreve de noodzakelijke controle bestaan zonder dat ondernemers op onnodige kosten worden gejaagd. ‘Alleen als er aanwijzingen zijn voor frauduleus handelen, moet de accountant alles opnieuw controleren. Als daar geen sprake van is, mag hij uitgaan van de juistheid van de eerder gevonden resultaten.’ Toch heeft Dinkgreve ook een kanttekening over de impliciete boete die volgt op een daling van de loonsom. ‘Als die daling het gevolg is van een minder groot personeelsbestand valt er wat voor te zeggen. Behoud van werkgelegenheid is immers een belangrijk uitgangspunt van de NOW-regeling.’ Maar volgens Dinkgreve is de boete onterecht wanneer de daling wordt veroorzaakt doordat er in de ene maand wel bonussen of vakantiegeld wordt uitgekeerd en in de volgende niet.

NOAB-voorzitter Dirk-Jan van Blijderveen betreurt het dat de lastenverlichting niet geldt voor de eerste twee van de in totaal vier loonsteunrondes, zegt hij tegen het FD. ‘Voor zover wij dat kunnen overzien valt de meeste subsidie in deze twee tranches.’

Ook de NBA noemt dat een onbenutte kans. Verder veranderen de voorstellen niets aan het feit dat de controlewerkzaamheden soms zeer complex en deels onuitvoerbaar zijn, zegt een woordvoerder tegen de krant.