Koolmees komt met zes verlichtingen NOW-controle

Minister Koolmees (SZW) heeft zes maatregelen voorgesteld waarmee de administratieve lasten rondom de NOW-controle kunnen worden verlicht. Onder meer de NBA en de SRA hadden daarom gevraagd.

Twee weken terug hadden beide organisaties een brief gestuurd met voorstellen. De minister heeft daarop een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de administratieve lasten van de NOW-controle te verlagen. De verkenning heeft geleid tot zes aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW. ‘Juist door de ervaringen met het controleproces van de NOW 1 en 2, zie ik ruimte voor aanpassingen van het controleproces voor de NOW 3 en 4.’

Niet alle voorstellen overgenomen

Koolmees heeft de NBA, de SRA, het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) geconsulteerd. ‘Dat heeft geleid tot een pakket van aanpassingen waarmee werkgevers, gemiddeld gezien, hun kosten voor een controleverklaring aanzienlijk zien dalen.’ De zes voorstellen verlichten met name de administratieve lasten van werkgevers die een kleiner subsidiebedrag ontvangen en daarvoor een derdenverklaring moesten aanleveren. de bewindsman heeft niet alle voorstellen overgenomen. ‘Dat heeft te maken met de uitvoerbaarheid van de voorstellen en/of het belang dat ik hecht aan bepaalde controles van deelaspecten van de NOW.’

Niet met terugwerkende kracht

Voor zover de voorstellen aanpassing van de NOW-regeling(en) en het accountantsprotocol vergen, is het niet mogelijk om dat met terugwerkende kracht voor NOW 1 en 2 te doen, geeft de minister aan. ‘De reden hiervoor is dat de vaststellingen van deze tranches al lopen, waardoor de verlichtingen slechts ten goede komen aan werkgevers die nog geen vaststelling hebben aangevraagd. Er zou hierdoor verschillende behandeling ontstaan van werkgevers die al wel de aanvraag tot vaststelling hebben gedaan en werkgevers die dat nog niet hebben gedaan.’

1. Verhoging drempelbedrag

Ten eerste gaat bij de NOW 3 en 4 het drempelbedrag voor de derdenverklaring omhoog naar € 40.000 voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. ‘We verwachten dat bij dit drempelbedrag 80% van alle aanvragers geen derdenverklaring meer hoeft aan te leveren.’ De huidige bovengrens van € 125.000 – waarboven de accountantsverklaring verplicht is – blijft in stand. Die grens gaat nu ook gelden voor het voorschotbedrag (was bij NOW 1 en 2 € 100.000). ‘Voor de NOW3 en -4 ontstaat dus één uniforme grens voor de derdenverklaring: van € 40.000 tot € 125.000. Voor aanpassing van beide grensbedragen is aanpassing van de NOW3-regeling noodzakelijk. Deze wijziging zal op korte termijn worden doorgevoerd.’ Koolmees verwacht een lastendaling van € 165 miljoen door deze maatregel.

2. Beperking werkzaamheden

De tweede verlichting is dat de werkzaamheden worden beperkt wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd. ‘Op basis van een globale inschatting van de NBA en op basis van cijfers van UVB is ingeschat dat ongeveer 50% van de ondernemingen de administratie laat voeren door een deskundige derde. Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden.’

Dat is al mogelijk voor de NOW 1 en 2, maar de NBA wilde een toelichting omdat de optie weinig bekend is en accountants vaktechnisch moeilijk uit de voeten kunnen met hoe de mogelijkheid is verwoord in de derdenverklaring. ‘Deze verduidelijking zal in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3 en 4 worden opgenomen.’ Koolmees denkt hier nog een maximaal € 10 miljoen mee te besparen.

3. Controle NOW 3 en 4 gezamenlijk

Voor de controle voor de NOW 3, wanneer een onderneming van twee of drie periodes gebruik heeft gemaakt, maakt de minister het mogelijk dat de accountant de opdracht voor de verschillende tranches van de NOW 3 kan beschouwen als ware het één opdracht. ‘De accountant controleert in één keer, na afloop van de laatste tranche, alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Wanneer een werkgever ook gebruik maakt van de NOW 4, kan ook de controle van de NOW 4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3 worden betrokken. Daarbij moet de accountant nog steeds rekening houden met de voorwaarden die aan de tranches verbonden zijn en per tranche afzonderlijk te rapporteren. In plaats van twee, drie of vier aparte controles wordt er dan één controle uitgevoerd waardoor er een aanzienlijke beperking in de controlewerkzaamheden kan worden bereikt en daarmee ook de administratieve lasten voor de aanvrager zullen dalen. Een voorzichtige inschatting is dat deze verlichting, wanneer er gebruik wordt gemaakt van alle vier de tranches, een verlichting van circa 15% op de totale kosten van een accountantsverklaring kan betekenen.’

4. Aanpassing standaard 3900N

De vierde verlichting is het aanpassen van de door de NBA ontwikkelde Standaard 3900N. ‘De NBA zal deze Standaard aanpassen waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatige samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW-tranches apart gelden.’ Dat zou nog eens 5% aan lasten schelen.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant

Een accountant van een werkmaatschappij binnen een concern heeft mogelijk geen zicht op bepaalde controleaspecten van de rest van het concern. Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. ‘Met deze verlichting is het voortaan toegestaan dat ook andere werkzaamheden die door de groepsaccountant van een concern worden uitgevoerd, voor de NOW-controle kunnen worden gebruikt, zonder dat de accountant op werkmaatschappijniveau zelf deze controle hoeft uit te voeren en een uitgebreide review hoeft uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant.’ Verlichting: maximaal 5%.

6. Aanpassing controlepiramide

Tot slot is er een verlichting bij aanvragen op werkmaatschappijniveau. ‘Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Deze zwaardere controle ziet op de aanvullende voorwaarden bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau. Zeker voor kleinere ondernemingen kan dit leiden tot hoge administratieve lasten.’ Voor bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan € 375.000, wordt de controle verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te gaan vragen. ‘Deze aanpassing scheelt aanzienlijk in de uit te voeren werkzaamheden van de accountant en werken we verder uit in het nog op te stellen accountantsprotocol voor de NOW 3 en de NOW 4. De NBA zal de Standaard 3900N hierop aanpassen.’ Dat zou de lasten nog eens met maximaal 25% kunnen verlichten.