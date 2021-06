InsingerGilissen moet meer doen tegen witwassen

Private bank InsingerGilissen heeft extra mensen ingehuurd om te voldoen aan antiwitwasregels. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) voldoet een kwart van de dossiers niet aan de regels.

Lacunes

Volgens Fondsnieuws geeft DNB InsingerGilissen tot na de zomer de tijd om de vastgestelde lacunes en onduidelijkheden in de klantdossiers op te lossen. In een schriftelijke reactie aan Fondsnieuws schrijft de private bank: ‘We zijn ons bewust van onze poortwachtersfunctie als het gaat om AML en CDD (Customer Due Diligence), waaronder de belastingintegriteit van (eind)cliënten. Om goed om te gaan met toegenomen frequentie en strengere verplichtingen van periodieke reviews van onze (eind)cliënten, huren we aanvullende resources in.’

Quality checker

Twee maanden geleden postte de private bank in dat kader op Linkedin een vacature voor een zeer ervaren CDD-analist. Daarin stond onder meer dat de kandidaat wordt ingezet als ‘quality checker of completed CDD reviews for a specific project’. Als dit project afgerond is, zou de aangetrokken medewerker worden ingezet voor bestaande en nieuwe klanten binnen het CDD-traject. Het is niet duidelijk wat voor ‘specifiek project’ het is, maar bronnen verwijzen daarvoor naar de aanvullende eisen die de bank door DNB in het kader van haar onderzoek zijn opgelegd.

Strengere regels

In december 2020 is de regelgeving aangescherpt. De leidraad ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw)’ van DNB stelt zwaardere eisen aan CDD en KYC (Know Your Customer). Zo kunnen nu twee mogelijke sancties worden opgelegd: een gebod tot het bevriezen van tegoeden en een verbod (of restricties) op het verlenen van financiële diensten. Met deze nieuwe Leidraad Wwft en Sw komt de versie van december 2019 te vervallen.

‘Bankensector in rep en roer’

Tom Loonen, directeur private banking bij InsingerGilissen en hoogleraar aan de VU schreef vorige maand een fel opiniestuk in Het Financieele Dagblad. Daarin kwam ook de frustratie en de onzekerheid van de beroepsgroep tot uitdrukking. Hij stelde dat de ‘bankensector in rep en roer is. Eerst waren het de onderzoeken, vervolgens de boetes of schikkingen, en nu gaat het Openbaar Ministerie het handelen van de bestuurders zelf onderzoeken.’ Volgens Loonen wil het OM daarmee duidelijk maken dat de poortwachtersfunctie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) serieus moet worden genomen. Hij denkt dat het toch al broze vertrouwen in de bankensector opnieuw ‘een serieuze deuk’ krijgt. ‘Een ander ongewenst neveneffect is ‘decidophobia’. De controleurs of hun leidinggevende durven geen beslissing te nemen die een mate van onzekerheid in zich draagt’, schreef Loonen in het FD. ‘De belangen en mogelijke persoonlijke consequenties kunnen immers immens zijn.’

Bron: Fondsnieuws.