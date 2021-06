Accountantskantoor doet onderzoek naar verduistering door kerkvoogd

Een voormalig kerkvoogd uit Rhenen (83) heeft zeker 164.500 euro van de Hersteld Hervormde Gemeente in het Utrechtse Achterberg doorgesluisd naar privé- en zakelijke rekeningen. Dat schrijft de kerk in een interne brief die in handen is van regionaal dagblad De Gelderlander. Een accountantskantoor heeft in opdracht van de kerkelijke gemeente in kaart gebracht wat de schade is.

Onderzoek accountantskantoor

De man is inmiddels opgestapt als kerkvoogd, een functie waarin je verantwoordelijk bent voor het beheer van gebouwen en bezittingen. De kwestie kwam in maart aan het licht. Een accountantskantoor deed daarna in opdracht van de kerk onderzoek en kwam tot de conclusie dat er minimaal 164.500 euro is verduisterd. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de zaak.

Terugbetaald

De voormalige kerkvoogd heeft het bedrag door tussenkomst van advocaten terugbetaald op 26 mei, inclusief rente en een deel van de kosten. Om er zeker van te zijn dat hij alles zou terugbetalen, werd beslag gelegd op onroerend goed. Zelf ontkent de man dat het om verduistering gaat. Hij wilde naar eigen zeggen het geld lenen en op een later moment terugstorten.

Geen leningovereenkomst

De Hersteld Hervormde Gemeente stelt echter dat er geen leningovereenkomst is gesloten. Volgens het kerkgenootschap heeft de man ‘gedeeltelijk schuld erkend en meegedeeld fout te hebben gehandeld’. De kerk heeft een melding gemaakt bij de politie en sluit aangifte niet uit.

Bron: De Gelderlander Foto: street view