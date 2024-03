Stelende boekhoudster hoort tien maanden cel eisen

De boekhoudster van een bedrijf uit Geldrop die met dubbel geboekte facturen ruim drie ton van haar werkgever verduisterde, draait als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor tien maanden de gevangenis in. Dat is de eis die het OM neerlegde bij de rechtbank: ‘Ze heeft op een zeer geraffineerde wijze grote bedragen verduisterd en geprofiteerd van dit geld.’

De vrouw verzorgde het maken van facturen, het inboeken van in- en verkoopfacturen, het doen van belastingaangifte, het klaarzetten van betalingen, het fysiek ordenen van de boekhouding en het vervaardigen van betalingsherinneringen. In oktober 2019 deed het bedrijf aangifte tegen haar verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte. Nader onderzoek wees uit dat zij in een periode van vier jaar tien verschillende bankrekeningen had gebruikt om ruim 385.000 euro over te maken aan zichzelf vanaf de rekening van het bedrijf waar ze werkte.

Toen de boekhoudster daarmee werd geconfronteerd, bekende ze dat ze facturen aanpaste en dubbel boekte. Het bedrijf startte bij de rechter een civiele procedure tegen de boekhoudster en wist zo een groot deel van het verduisterde bedrag terug te krijgen.

Auto’s gekocht en vrienden geholpen

Gezien de bekentenis is er volgens het OM sprake van wettig en overtuigend bewijs in de strafzaak tegen de vrouw. ‘Verdachte heeft op een zeer geraffineerde wijze grote bedragen verduisterd en geprofiteerd van dit geld. Zij heeft de aanbouw van haar huis hiermee kunnen financieren, auto’s gekocht, mooie reizen gemaakt en vrienden in geldproblemen geholpen. Inmiddels zijn haar huis en auto’s verkocht en is het geld naar het slachtoffer gegaan.’

Het OM eist tien maanden cel. Enerzijds is er de ernst van de feiten en de lange periode waarover de feiten zijn gepleegd, maar anderzijds heeft de vrouw na het onderzoek en het laatste verhoor te lang in onzekerheid verkeerd over de vervolging. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.