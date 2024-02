Celstraf voor CFO die tonnen stal van de zaak: ‘Het was ontzettend makkelijk’

De voormalige financiële topman van een internationale scooter- en motorleverancier met een kantoor in Ede is veroordeeld tot een cel- en taakstraf omdat hij over een periode van zeven jaar tonnen naar zichzelf heeft overgemaakt. Het gestolen bedrag heeft hij al grotendeels terugbetaald.

De 46-jarige man uit Goirle was nu juist aangenomen om orde op zaken te stellen nadat zijn voorganger wegens fraude al was vertrokken. Toch ging ook hij in de fout: vanaf 2011 wist hij gedurende zeven jaar tonnen naar zijn eigen bankrekening door te sluizen. Dat gebeurde door onder meer grote pensioenpremies naar zichzelf over te boeken. Bovendien kregen klanten facturen toegestuurd waarop zijn eigen bankrekening stond vermeld.

‘Blind tekenen’

De verduistering was kinderspel, zo verklaarde hij bij de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’ Volgens de rechter wist de CFO ruim 373.000 euro achterover te drukken, maakte hij valse betaalopdrachten en vervalste hij zeker één factuur. Met de opbrengst kocht hij onder meer boodschappen en festivaltickets.

Huis verkocht

In 2018 kwam de fraude aan het licht en de financieel directeur bekende meteen. Er volgde ontslag op staande voet nadat er een terugbetalingsregeling werd afgesproken. In totaal zou hij zich volgens dagblad De Gelderlander een half miljoen wederrechtelijk hebben toegeëigend; daarvan heeft hij inmiddels al 450.000 euro terugbetaald. Hij heeft daarvoor zijn huis moeten verkopen.

De rechter past een milde straf toe. Voor fraudedelicten tussen de 250.000 en 500.000 euro gelden onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van twaalf tot achttien maanden. Omdat de man meteen bekende, meewerkte aan het onderzoek en al veel heeft terugbetaald, blijft er voor hem echter een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, over. Hij krijgt ook een taakstraf van 240 uur. ‘Als medewerker Finance en later als Chief Financial Officer was verdachte verantwoordelijk voor alle financiële bedrijfsprocessen binnen het bedrijf waar hij werkzaam was. In plaats van die processen zo in te richten dat onregelmatigheden konden worden voorkomen, heeft verdachte, voor eigen gewin, misbruik gemaakt van de tekortkomingen daarin.’

Rechtbank Midden-Nederland, 5 februari 2024