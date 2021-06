Verwijzing naar persberichten Accountantskamer onvoldoende: beleggers Imtech vangen bot

De rechtbank Amsterdam heeft de eisen van tien beleggers tegenover vier voormalige bestuurders en een commissaris van het failliete installatiebedrijf Imtech afgewezen. Ze zijn deels verjaard en bovendien onvoldoende concreet, oordeelt de rechter. Dat de jaarcijfers van Imtech over 2011 en 2013 onjuist zouden zijn, onderbouwden de aandeelhouders bijvoorbeeld enkel met een kale verwijzing naar twee persberichten van de Accountantskamer over veroordelingen van de betrokken accountants. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de jaarrekeningen inhoudelijk onjuist zijn, oordeel de rechtbank.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2021:2960

De beleggers hielden de voormalige bestuurders en commissaris aansprakelijk voor hun verliezen als gevolg van het Imtech-faillissement. Eerst eisten ze een verklaring voor recht dat de bestuurders en de commissaris onrechtmatig hadden gehandeld. Tijdens de rechtszaak veranderden zij hun eis en eisten bedragen variërend van 707,50 euro tot 35.619,10 euro.

Niets gebleken van onrechtmatig handelen

De rechtbank oordeelt dat een deel van de vorderingen is verjaard. Voor de volledigheid bespreekt de rechtbank echter wel alle verwijten die de beleggers de bestuurders en de commissaris maken. De rechtbank concludeert dat de beleggers onvoldoende concreet hebben gemaakt welk verwijt zij die vijf maken. De verwijten zijn te algemeen en niet ernstig genoeg om de bestuurders en de commissaris persoonlijk aansprakelijk te houden.

Accountantskamer

Hun stelling dat de jaarcijfers van Imtech over 2011 en 2013 onjuist zouden zijn, onderbouwden de aandeelhouders bijvoorbeeld enkel met een kale verwijzing naar twee persberichten van de Accountantskamer. Uit het eerste persbericht blijkt echter slechts dat de Accountantskamer van oordeel is dat de accountants bij de controle van de jaarrekening van Imtech Nederland over 2011 niet zorgvuldig hebben gehandeld, onvoldoende kritisch zijn geweest en zijn tekortgeschoten in het vastleggen van hun bevindingen. Dat is echter onvoldoende ter onderbouwing van de stelling van de aandeelhouders dat de jaarrekening 2011 inhoudelijk onjuist was. Ook het tweede persbericht gaat slechts over het handelen van de betrokken accountants, en ziet bovendien op het boekjaar 2012. Hieruit kan dus niet worden afgeleid dat de jaarrekening over 2013 onjuist was, oordeelt de rechtbank.

Onrechtmatig handelen niet gebleken

De rechtbank is er daardoor niet van overtuigd dat de bestuurders en commissaris betrokken zijn geweest bij de gestelde fraude. Dat betekent dat niet is gebleken dat zij onrechtmatig hebben gehandeld. Bovendien maakten de beleggers niet duidelijk dat zij door de daden die zij die vijf verweten schade hebben geleden.

Faillissement Imtech

Het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech ging in 2015 failliet na miljardenfraude. Zo moesten wegens malversaties rondom een pretpark in Polen honderden miljoenen worden afgeschreven. De curatoren van Imtech richtten hun pijlen sindsdien onder meer op de controlerend accountants van KPMG. Dat leidde tot enkele tuchtrechtelijke veroordelingen. Schuldeisers hopen nog altijd iets van hun verdwenen 1,5 miljard euro terug te zien.

Lees hier alles over de Imtech-zaak