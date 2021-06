NBA komt vanwege NOW met uitzondering voor kleine accountantseenheden 

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) kennen in artikel 27, lid 2 een verlicht regime voor kleine accountantseenheden, die uit maximaal twee eindverantwoordelijken (accountant/professional) en daarnaast maximaal vijf andere personen bestaan. Als een belastingdeskundige of een boekhouder een derdenverklaring afgeeft in het kader van de NOW is het mogelijk dat niet meer wordt voldaan aan dit criterium uit de NVKS. Het gevolg is dat meer regels uit de NVKS van toepassing zijn voor de betreffende accountantseenheid. Het bestuur van de NBA heeft hiervoor nu een uitzondering gemaakt, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt toegelicht in NBA-Alert 44.

Gevolgen mogelijk niet gerealiseerd

Accountantseenheden hebben zich deze gevolgen bij het afgeven van derdenverklaringen mogelijk niet gerealiseerd, motiveert de NBA de aanpassing. De NOW is een tijdelijke noodmaatregel waarop de accountantseenheid niet kon anticiperen met het kwaliteitssysteem. De NBA vindt het daarom onwenselijk dat een kleine accountantseenheid het kwaliteitssysteem hiervoor tijdelijk moet aanpassen of de uitvoering van andere NVKS-opdrachten moet stoppen, omdat het niet langer aan de NVKS voldoet.

Uitzondering

Op grond van de zogenaamde hardheidsclausule in artikel 27a van de NVKS wordt een uitzondering gemaakt, mits de accountantseenheid voldoet aan de voorwaarden in de ‘Beleidsregels artikel 27a NVKS in het kader van de NOW’. Dit houdt onder andere in dat in de dossiers van de gecontinueerde NVKS-opdrachten een aantekening wordt gemaakt conform artikel 3 van deze beleidsregels.

De beleidsregels worden binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treden daarna formeel inwerking. Met de Alert wordt hierop vooruitgelopen in overeenstemming met het vaststellen van de beleidsregels door het NBA bestuur op 8 juni 2021.

Bron: NBA