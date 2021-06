Vaststelling TVL Q1 2021 start in tweede helft juli

Ondernemers die TVL Q1 2021 hebben aangevraagd ontvangen vanaf de tweede helft van juli per mail het vaststellingsverzoek, meldt uitvoeringorganisatie RVO. Wat moet je verder weten over de definitieve vaststelling? De RVO zet het op een rij:

Goed aanleveren betekent sneller een beslissing

Tijdens de vaststelling kunnen aanvragers de werkelijke omzet doorgeven, waarmee de RVO het definitieve subsidiebedrag berekent. Vaak heeft de RVO het vaststellingsformulier al ingevuld met hulp van gegevens van de Belastingdienst. Ondernemers hoeven dan alleen nog akkoord te geven. Zo niet, dan kunnen ze de werkelijke omzetgegevens doorgeven. Het komt ook voor dat de RVO om aanvullende informatie vraagt. Als de RVO de gegevens juist en volledig ontvangt, beslist en betaalt de organisatie in 90% van de gevallen binnen 3 weken.

De vaststelling voorbereiden

De RVO heeft voor de berekening de omzet nodig zonder btw. En ondernemers moeten bijlagen toevoegen als bewijs. Als de RVO om ontbrekend bewijs moet vragen duurt het langer voordat de definitieve subsidie jkan worden berekend. De volgende stukken kunnen dienen als bewijs van de omzet:

btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of

een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of

een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Hoogte van de definitieve subsidie

Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting bij de aanvraag? Dan ontvangt de ondernemer de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan ontvangt de ondernemer alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies ontvangt de ondernemer minder dan 20% of betaalt hij of zij (een deel van) van het voorschot terug. Ondernemers kunnen de Adviestool gebruiken voor een schatting van hun definitieve subsidiebedrag (met de periode ‘1e kwartaal 2021’).

Voor 1 oktober 2021

De uiterste deadline voor de vaststelling van TVL Q1 2021 is 1 oktober 2021. Voor die datum moet de werkelijke omzet uit het eerste kwartaal van 2021 zijn doorgegeven.

Bron: RVO