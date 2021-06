Personalia | Baker Tilly benoemt voormalig PwC’er Arno Pouw tot lid Raad van Commissarissen

Arno Pouw is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Baker Tilly. Hij is op 27 mei door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. Peter van der Zanden is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per 1 juni 2021 bestaat de Raad van Commissarissen van Baker Tilly uit Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra (voorzitter), René Leander en Arno Pouw.

Arno Pouw

Arno Pouw was bijna 25 jaar partner bij PwC, waar hij als accountant en consultant heeft gewerkt. Van 2006 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van PwC Nederland. Arno is sinds 2017 partner bij Strategic Management Centre. Hij adviseert bedrijven en organisaties bij het faciliteren van zelfevaluaties van commissarissen, fusiebegeleiding, strategie(realisatie), verbetering van bedrijfseffectiviteit en executive coaching. Arno Pouw is ook commissaris bij Takeaway.com Payments BV.

Voorzitter RvC Baker Tilly

Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Arno heeft een zeer relevante staat van dienst en ik ben verheugd over zijn benoeming. Ik dank Peter van der Zanden voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Baker Tilly. Peter is eerst als lid van de Commissie Publiek Belang en vervolgens als commissaris sinds 2013 bij onze organisatie betrokken geweest.”