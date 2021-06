Na hoog opgelopen bestuursconflict bij Flynth is de voltallige raad van commissarissen vervangen

Accountantskantoor Flynth is in de ban van een bestuurscrisis. Het stichtingsbestuur en de raad van commissarissen raakten afgelopen maanden verwikkeld in een hoogoplopend conflict. Achtergrond daarvan is een statutenwijziging die de bevoegdheid van de raad van commissarissen inperkte. Eind maart escaleerde het conflict en is de voltallige raad van commissarissen uitgeschreven, ontdekte Accountancy Vanmorgen.

Misha Hofland/Wilbert Geijtenbeek

Ontslagen of opgestapt?

Het conflict maakte dat Flynth tussen 24 maart en 3 mei zonder RvC zat. Volgens Flynth werden de commissarissen ontslagen, twee voormalige commissarissen zelf laten echter aan Accountancy Vanmorgen weten dat ze uit eigen beweging zijn opgestapt. Na een uitspraak van de Ondernemingskamer in Amsterdam zijn vorige maand Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel aangesteld om bij het in omzet gemeten zesde accountantskantoor van Nederland orde op zaken te stellen. Beide heren zijn registeraccountants en governance-mastodonten: Nijhuis is voormalig bestuurder van luchthaven Schiphol en Hazewinkel was CEO van bouwbedrijf VolkerWessels. De zwaargewichten kregen de opdracht mee om zorg te dragen voor de samenstelling van een nieuwe, volledige Raad van Commissarissen. Hun mandaat blijkt uit een onder de radar gebleven bericht van Flynth zelf. Nijhuis noch Hazewinkel hebben op vragen van Accountancy Vanmorgen gereageerd.

Commissaris John van Hoof: ‘Ik kon mijn taken niet langer verantwoord en aanvaardbaar uitoefenen’

De Raad van Commissarissen van Flynth (vorig jaar met een omzet van 141,5 miljoen euro nummer 6 in de top 30) bestond tot maart van dit jaar uit de eind 2019 benoemde voorzitter Bert Iedema, Ton Thomassen, Ankie Wijnen-Pronk, Madelein Smit, Chris Doomernik en John van Hoof.

Van Hoof, die tevens CEO van schoonmaakconcern CSU is, werd op 20 maart als eerste als commissaris uitgeschreven. Hij laat aan Accountancy Vanmorgen weten dat hij ‘uit eigen beweging’ is teruggetreden als commissaris bij Flynth. Hij stelt: ‘ik vond dat ik mijn toezichtstaken niet langer op een verantwoorde en voor mij aanvaardbare wijze in het belang van Flynth kon uitoefenen’. Hij voegt toe het niet gepast te vinden op de toelichting van het bestuur van Flynth inhoudelijk publiekelijk te reageren. Vier dagen later werden zijn vijf collega’s ook uitgeschreven als commissaris.

Conflict over bevoegdheden

De achtergrond van het bestuursconflict bij Flynth is de statutenwijziging die eind maart, na het vertrek van de RvC is doorgevoerd. Centraal in de statutenwijziging staat de vraag wie zeggenschap heeft over de samenstelling van het bestuur: de algemene vergadering, ofwel de aandeelhouder van Flynth of de RvC.

Klik hier (pdf) voor de volledige statuten van Flynth Holding.

De aandeelhouder van Flynth is de Stichting Beheer Flynth. In artikel 16A van de nieuwe statuten, wordt bepaald dat, indien een stichting het volledige aandelenkapitaal bezit (zoals beschreven in artikel 155 van het Burgerlijk Wetboek), het recht om bestuurders te benoemen niet bij de raad van commissarissen ligt. Na de statutenwijziging van Flynth ligt de bevoegdheid om het aantal bestuurders vast te stellen, bestuurders te benoemen, te ontslaan en te schorsen bij de algemene vergadering. Dit betreft een demotie voor de raad van commissarissen, die voorheen deze bevoegdheid bezat. Expliciet wordt in de nieuwe statuten bovendien vermeld: ‘voor alle duidelijkheid: dit betekent dat een bestuurder niet door de raad van commissarissen kan worden geschorst’.

Verklaring Flynth

Flynth bevestigt desgevraagd dat er een conflict is ontstaan tussen de RvC en de aandeelhouder over het wijzigen van statuten, maar wil daar niet dieper op ingaan. Het accountantskantoor laat in een verklaring aan Accountancy Vanmorgen weten:

‘In de afgelopen periode is een conflict tussen de RvC en het Bestuur van de Stichting Beheer Flynth (de aandeelhouder) over het wijzigen van statuten steeds verder geëscaleerd. Door het Stichtingsbestuur en door de RvB en de OR zijn in de loop van de afgelopen maanden diverse oproepen en handreikingen gedaan aan de RvC om dit conflict gezamenlijk op te lossen. Dit is helaas niet gelukt. Het Stichtingsbestuur zag zich daarom gedwongen het ultieme middel in te zetten waarover zij beschikt, namelijk het opzeggen van het vertrouwen, en daarmee het inzetten van het ontslag, van de leden van de RvC van Flynth. Het Stichtingsbestuur heeft voordat zij die stap daadwerkelijk zette, hierover een raadgevend advies aan zowel RvB als OR gevraagd. Het Stichtingsbestuur heeft deze zeer ongebruikelijke maatregel met tegenzin genomen, maar ook in de overtuiging dat dit het beste is voor Flynth en zijn stakeholders. Op 3 mei zijn Jos Nijhuis en Herman Hazewinkel aangesteld als tijdelijke commissarissen. Nijhuis en Hazewinkel hebben de opdracht gekregen zorg te dragen voor de samenstelling van een nieuwe, volledige Raad van Commissarissen, in lijn met de statuten van de onderneming. Zowel Jos Nijhuis als Herman Hazewinkel zijn registeraccountant en hebben in het bedrijfsleven prominente functies bekleed. Zij zijn daarbij bekend met het Rijnlands bestuursmodel en hoe binnen dat kader de meest passende invulling kan worden gegeven aan de benoeming van nieuwe commissarissen. Dit is relevant omdat Flynth een coöperatieve grondslag heeft, met de daarbij behorende cultuur en bestuurlijke focus.’

Aan de vertrokken leden van de raad van commissarissen van Flynth is om een reactie op deze verklaring gevraagd. Voormalig president-commissaris Bert Iedema heeft laten weten in de loop van de week een reactie te geven.

Het agrarisch georiënteerde Flynth heeft ruim 1.500 medewerkers en ongeveer 60 vestigingen. Het huidige Flynth is ontstaan uit de fusie in 2011 met het accountantskantoor GIBO Groep.