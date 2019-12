Bert Iedema voorzitter RvC Flynth

Drs. Bert Iedema RA (59) is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Flynth. Hij volgt daarbij Jan van Teeffelen op.

‘Bijdragen aan groei’

Iedema is een gedreven, allround bestuurder en legt graag het accent op strategie en het verbinden van mensen. ‘Ik heb zin en energie om invulling te gaan geven aan deze rol. Flynth is marktleider in financiële dienstverlening voor ondernemers in Nederland en biedt mooie kansen voor verdere groei. Daar wil ik graag aan bijdragen’.

30 jaar ervaring

In het verleden heeft Iedema ervaring opgedaan bij onder andere Campina Melkunie (nu FrieslandCampina), Gascoigne-Melotte en Eagle-Picher. Daarnaast heeft hij de afgelopen 30 jaar vele commissariaten en bestuursfuncties vervuld. Door de jaren heen heeft Iedema zich onder andere onderscheiden in zijn expertise op het gebied van governance. Zo is hij lid van het managementteam en dagvoorzitter van de Commissarissen Opleiding aan het Erasmus Governance Institute. Hiervoor heeft hij de module Strategie & Risk Management en enkele masterclasses ontwikkeld.

Coöperaties

Bas Hidding, voorzitter Raad van Bestuur van Flynth: ‘Bert Iedema brengt naast zijn bedrijfskundige denken ook ervaring op het gebied van aansturen van coöperatieve organisaties en ondernemerschap met zich mee. We koersen vanuit Flynth altijd op kwaliteit. Samen met elkaar, samen met onze klant en samen met onze omgeving boeken we resultaat. We zijn vanuit dit gedachtegoed blij dat hij zijn deskundigheid met ons wil delen.’

133 miljoen

Flynth adviseurs en accountants is met 60 vestigingen en 1500 medewerkers de grootste adviseur en accountant voor het MKB in Nederland. In 2018 boekte het kantoor een omzet van 133 miljoen euro. Flynth bestaat 95 jaar.