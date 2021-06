Eerste dag nieuwe TVL-ronde levert 30% minder aanvragen op

Op de eerste dag dat ondernemers de Tegemoetkoming Vaste lasten (TVL) konden aanvragen voor het tweede kwartaal van dit jaar zijn 8.589 aanvragen binnengekomen: een daling van 30% vergeleken met het eerste kwartaal.

TVL Q2 2021 staat sinds afgelopen vrijdag open voor aanvragen. Het is de vierde ronde van de TVL; op de eerste dag dat de derde ronde van start ging, kwamen nog 12.242 aanvragen binnen, meldt RVO.nl. Vergeleken met de eerstedagaanvragen voor het vierde kwartaal is er ook sprake van een daling, zij het minimaal: toen telde het TVL-loket 8.961 aanvragers.

Horeca weer koploper

De meeste aanvragen kwamen van de categorieën eet- en drinkgelegenheden (2.619), vervoer over land (1.168) en sport en recreatie (642). TVL Q2 2021 vergoedt voor het eerst 100% van de berekende vaste lasten en staat nog open tot 20 augustus 17.00 uur. Ondernemers hebben daarnaast voor het eerst keuze uit twee referentieperiodes: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. ‘Voor een snelle afhandeling van de aanvraag gebruiken ondernemers in de referentieperiode de omzetgegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst’, tip RVO.

Mkb-bedrijven kunnen maximaal € 550.000 subsidie voor het tweede kwartaal ontvangen. Voor grote bedrijven is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen. Voorwaarden voor en tegemoetkoming zijn een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Inmiddels is in totaal al ruim € 4 miljard aan TVL-steun toegekend.