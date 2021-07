12 van 55 partners Grant Thornton nu vrouw

Grant Thornton Nederland heeft met ingang van 1 juli 2021 Géraldine Grünberg-Otto en Linda van de Reep benoemd tot partner. Met deze benoemingen is het percentage vrouwen binnen de partnergroep gestegen tot een kleine 22 procent.

Grünberg

Grünberg studeerde civiel recht aan de Universiteit van Leiden en een jaar Anglo-American Contract law aan Trinity College Dublin. De afgelopen 20 jaar werkte zij als General Counsel en (zelfstandig) bedrijfsjuriste bij diverse (internationaal opererende) familiebedrijven in o.a. de maritieme, life science en private equity sector. Naast aansturing van diverse grote juridische projecten (waaronder corporate en projectfinancieringen) richt zij zich strategisch juridische advisering. Binnen Grant Thornton houdt zij zich met name bezig met de uitbreiding van de Legal Services praktijk als zelfstandige juridische dienstverlener. ‘In de huidige tijdgeest is het juridisch speelveld groot en is een kentering zichtbaar van advocatuur naar bedrijfsjuridische dienstverlening’, aldus Grünberg. ‘De ondernemer en onderneming van nu vragen om proactief en pragmatisch advies tegen een eerlijke prijs.’

Van de Reep

Van de Reep heeft een master ondernemingsrecht (Universiteit Leiden) en fiscaal recht (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast heeft zij enkele jaren geleden de post-master internationaal en Europees belastingrecht afgerond. Zij is enkele jaren werkzaam geweest als fiscaal advocaat, maar inmiddels negen jaar bij Grant Thornton als belastingadviseur binnen de fiscale praktijk in Rotterdam. Van Reep heeft veel ervaring met het grotere MKB en familiebedrijven, vaak met een internationaal accent. Zij maakt deel uit van de industry Transport & logistics. De laatste jaren heeft ze zich vergaand gespecialiseerd op het gebied van de innovatiebox. Hier publiceert ze ook regelmatig over.

50 partners

Grant Thornton heeft negen vestigingen in Nederland en meer dan 600 medewerkers in dienst. Met de twee benoemingen komt het aantal partners in Nederland op 55. Van hen zijn er 12 vrouw.

Foto: Geraldine (links) en Linda.