Boekhoudsoftwareleverancier SnelStart lanceert nieuwe productlijn inHandel

Dé nieuwe manier van werken voor alle handelsbedrijven: van een sneller bestelproces tot een geautomatiseerde administratie. Boekhoudsoftwareleverancier SnelStart lanceert een nieuwe productlijn speciaal voor handelsbedrijven, zoals webshops en groothandels: inHandel. De nieuwe SnelStart-software verhoogt de efficiëntie van de kernprocessen binnen het handelsbedrijf en draagt zo effectief bij aan haar succes.

Financiële processen en handelsprocessen worden naadloos op elkaar aangesloten. inHandel is de complete software-oplossing voor webwinkels en handelsondernemingen, die voelt als maatwerk. Een volledig geautomatiseerde administratie ligt nu binnen handbereik.

Het op orde houden van de voorraad en het goed functioneren van het magazijn vormen de basis voor een goed functionerend handelsbedrijf. Misgrijpen of te laat bestellen door verkeerd voorraadbeheer of druk zijn met het zoeken naar een product ‘dat toch echt ergens moet liggen’ is een frustratie. Een tijdrovende klus. Slimme software bespaart tijd, voorkomt fouten en draagt bij aan een succesvolle onderneming.

inHandel omvat drie modules: Shop, Voorraad en Logistiek. Met Shop beheren webwinkelhouders gemakkelijk grote hoeveelheden orders. Aanmelden bij pakketdiensten gebeurt efficiënt met één druk op de knop. De module Voorraad stroomlijnt de voorraadprocessen door o.a. meer structuur bij het bestellen en ontvangen een handige telfunctionaliteit bij het maken van een inventarisatie. Met Logistiek wordt ook het orderpickproces volledig gedigitaliseerd, voor het sneller verzamelen en versturen van de producten. Ondernemers kiezen de module die bij hun bedrijf past.

Het complete voorraadbeheer wordt direct gekoppeld aan de administratie. Gebruikers ervaren minder administratief werk, efficiënt voorraadmanagement en een sneller bestelproces door digitaal orderpicken, om vervolgens met één druk op de knop tot geheel automatisch orders aan te melden bij de pakketdienst. Binnenkomende en uitgaande goederenstromen worden goed geautomatiseerd, waardoor voorraadmanagement eenvoudiger wordt. Dit alles is mogelijk met inHandel.

Al meer dan 35 jaar maakt SnelStart boekhouden eenvoudig voor elke ondernemer, van zzp’er tot accountantskantoor. Continu is het boekhoudsoftwarebedrijf op zoek naar manieren om de administratie voor klanten makkelijker te maken. Dankzij steeds meer geautomatiseerde processen en een ruim aanbod aan softwarekoppelingen is SnelStart het softwarehuis voor de administratieve, financiële en handelsprocessen in het midden- en kleinbedrijf. Inmiddels ervaren al ruim 90.000 klanten het SnelStart effect.

Bron: SnelStart