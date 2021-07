NBA reageert op FD-artikel

Het Financieele Dagblad stelt vast dat mogelijke tientallen bedrijven gedupeerd gaan worden omdat hun accountantsverklaring bij de NOW1-subsidie niet op tijd zal komen. Volgens onder meer PWC is de NOW1-regeling zo complex, dat het veel tijd kost om een accountantsverklaring af te geven. De NBA reageert.

1. Ziet de NBA dit probleem ook?

De NBA herkent dat de regeling op onderdelen zeer complex is. Om accountants te helpen heeft de NBA vanaf de start van de coronapandemie een helpdesk ingericht, waar vragen komen van accountants over alle regelingen (NOW, TVL, Tozo etc). Daarnaast zijn er twee vaktechnische panels waar casussen besproken worden. Deze casussen worden vervolgens met het ministerie van SZW besproken en de uitkomsten worden in FAQ’s verwerkt en op de website van de NBA gepubliceerd.

2. Dat de accountantsverklaring niet op tijd kan worden afgegeven komt volgens PWC en andere door ‘de complexiteit’. Deelt de NBA deze zienswijze?

Een van de onderdelen die complex kan zijn is het groepsbegrip. Specifiek geldt dit voor bedrijven waar overnames spelen of voor (familie)bedrijven met een complexere (internationale) groepstructuur. De regeling is grofmazig opgezet, maar moet fijnmazig gecontroleerd worden. Er zijn daarnaast veel verschillende regelingen en de begrippen in de verschillende regelingen zijn soms heel anders. Denk aan het verschil in het groepsbegrip en ook het omzetbegrip bij de TVL en de NOW. Maar er zitten ook veel verschil binnen eenzelfde regeling en tussen de tranches

3. De kritiek luidt dat het controleprotocol met name complex is omdat deze ‘haastig’ is opgesteld. Wat vindt de NBA van deze kritiek?

Toen de coronacrisis starten is het kabinet direct aan de slag gegaan om regelingen op te tuigen om gedupeerde (deels) te compenseren. In een aantal weken is er een grove regeling opgezet door SZW. De snelheid om regelingen zoals de NOW, TVL etc op te tuigen waren van groot belang, om werkgevers te steunen en medewerkers in dienst te houden. De regeling is breed geschreven en in de uitwerking (en interpretatie) van de regeling werd duidelijk dat sommige werkzaamheden complex zijn.

4. De NBA is akkoord gegaan met de regeling. Hebben jullie de complexiteit onderschat?

Het protocol is opgesteld door het ministerie. De COPRO beoordeelt deze. De NBA (Werkgroep COPRO) heeft in haar eindoordeel aangegeven dat het Accountantsprotocol NOW 2 technisch uitvoerbaar is en voldoet aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017, uitgezonderd de constatering dat in de praktijk (tijdens de uitvoering van het Accountantsprotocol NOW 1) is gebleken dat het groepsbegrip in (een niet te verwaarlozen aantal) gevallen voor meerdere uitleg vatbaar is en de referentieomzet vanuit verschillende perspectieven berekend kan worden bij veranderingen in de groepsstructuur tijdens 2019.

5. Zijn accountants niet te laat begonnen met de controle waardoor men nu in tijdsnood komt?

Wij hebben hier geen signalen over gekregen. Wel weten we (ook onderbouw in een rapport van SZW) dat er flinke werkdruk is. De coronacrisis duurt langer dan verwacht, er zijn veel verschillende regelingen waarbij het werk van een accountant gevraagd wordt.

6. Welke oplossing ziet NBA voor dit gesignaleerde probleem?

Minister Koolmees heeft eind mei aangekondigd de NOW aan te passen, waarmee de administratieve lasten kunnen worden verlicht. Een goede stap, maar we zijn er nog niet. De voorstellen uit de brief adresseren namelijk niet dat de controlewerkzaamheden soms zeer complex en deels onuitvoerbaar zijn. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden om de werkzaamheden af te bakenen. De NBA is hierover in gesprek met SZW. Deze gesprekken lopen prettig. Beide partijen zien het belang om tot een goede overeenkomst te komen.