FIU-melding ongebruikelijke transactie brengt omkoping Belgische cardiologen aan het licht

Het bedrijf Orbus International BV uit Hoevelaken heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie in de vorm van een geldboete en ontneming van 348.000 euro geaccepteerd en betaald, meldt justitie. Het OM verwijt Orbus in de periode 2011-2015 Belgische cardiologen giften te hebben gegeven in ruil voor het mogen leveren van medisch materiaal aan de ziekenhuizen waar de cardiologen werkzaam waren.

Strafrechtelijk onderzoek gestart na FIU-melding

Het onderzoek door de FIOD startte nadat bij de Financial Investigation Unit melding was gemaakt van een ongebruikelijke transactie. Uit e-mails en Excelbestanden met prijsafspraken bleek dat oud-medewerkers van Orbus tussen 2011 en 2015 afspraken maakten met Belgische cardiologen voor de levering van medisch materiaal, waarbij een gedeelte van de verkoopprijs werd gecrediteerd ten behoeve van de cardiologen. Dit bedrag werd gebruikt voor onder meer het bijwonen en organiseren van congressen, teambuildingactiviteiten en etentjes. Door de regeling verkreeg Orbus een gunstigere positie voor de levering van de medische producten, stelt het OM. Uit het strafrechtelijk onderzoek volgt dat de ziekenhuizen hier niet van op de hoogte waren. Door de giften is Orbus bevoordeeld. Ook heeft Orbus ten behoeve van het financieel verwerken van de giften valse facturen opgesteld.

Passende afdoening

Naast de geldboete van 174.000 euro betaalt Orbus een bedrag van 174.000 euro aan wederrechtelijk verkregen voordeel. Daarbij gaat het om de geschatte winst die Orbus heeft gemaakt op de opdrachten voor de ziekenhuizen. Bij de hoogte van de geldboete is rekening gehouden met de meewerkende houding van Orbus en het feit dat intern onderzoek is gedaan dat ook tot een verscherpt compliancebeleid heeft geleid. Het OM ziet de transactie als een passende afdoening.

Bron: OM