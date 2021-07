Celstraf wegens grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 49-jarige vrouw uit Curaçao bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, aanzienlijk langer dan wat justitie had geëist. De vrouw fraudeerde op zeer grote schaal met kinderopvangtoeslag.

Uitspraak: ECLI:NL:RBOBR:2021:3263

Valse aanvragen

Over de jaren 2012 en 2014 deed de veroordeelde vrouw voor zichzelf een valse aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Ze gaf aan dat haar kind duizenden uren opvang had gehad, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was geweest van kinderopvang. De vrouw harkte op die manier onterecht bijna 25.000 euro aan toeslagen binnen. Daarnaast hielp ze liefst 36 anderen met het doen van valse aanvragen voor kinderopvangtoeslagen. Voor haar hulp kreeg de vrouw forse vergoedingen. In totaal benadeelde ze de Staat voor bijna 1,4 miljoen euro met de valse aanvragen.

Zwaardere straf dan geëist

De rechtbank komt tot een zwaardere straf dan de 3 maanden die de officier van justitie eiste. Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de vrouw niet alleen de Staat fors benadeelde, maar ook en juist de burger die belasting afdraagt om kinderopvangtoeslag mogelijk te maken. De rechtbank vindt de strafeis van de officier veel te mild. In het nadeel van de vrouw weegt mee dat ze een sturende en initiërende rol speelde in de fraudezaken van de 36 anderen. Het was bekend dat zij kinderopvangtoeslag zou kunnen regelen en ze benaderde zelfs proactief mensen. Daarbij ging het ook nog eens om een groot totaalbedrag. Dit alles maakt dat de rechtbank een celstraf van 9 maanden op zijn plaats vindt.