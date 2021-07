PERSONALIA: Jasper Witte aan roer business development bij Visma | Onguard

Jasper Witte (34) is per 1 juli 2021 aangesteld als Business Development Executive bij Visma | Onguard, het fintechbedrijf dat zich toelegt op het order-to-cashproces.

Hij is verantwoordelijk voor het uitbreiden van het klantportfolio binnen de Benelux. Witte heeft een achtergrond in de sportbranche en heeft vier jaar geleden de stap gemaakt naar de IT-sector. Hiervoor was hij werkzaam als Senior Business Development Manager bij Copernica, een bedrijf gespecialiseerd in software voor e-mailmarketing. ‘Naast ervaring op het gebied van sales brengt Jasper ook kennis over growth hacking mee naar Visma | Onguard. Jasper kent de ins en outs wat betreft het automatiseren van LinkedIn, optimaliseren van Google Ads en het gebruik van salestools.’