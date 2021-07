Dit zijn de 8 grootste voordelen van digitaliseren

Wil je de administratie van je klanten sneller verwerken? Meer tijd overhouden voor advies en nieuwe klanten? En minder piekdrukte aan het eind van elk kwartaal? Lees hier de 8 grootste voordelen van digitaal samenwerken met je klant.



Ondernemers willen en moeten snel schakelen om bij te blijven en te overleven, zeker in deze tijd. Een heel kwartaal wachten op bijgewerkte cijfers duurt te lang als je je concurrent wilt voorblijven.

Is de laatste week van de btw-maand bij jou ook altijd zo’n stressmoment? Ook de ondernemer die de hele boekhouding aan jou overlaat, zit niet te wachten op het verzamelen van die hele berg bonnen en facturen. Er raakt altijd van alles kwijt en er is eigenlijk geen tijd om de boel bij jou aan te leveren. En dus zit jij in de laatste week van de btw-maand weer met een rood hoofd de laatste bonnen in te kloppen voor veel te veel klanten. Dat kan anders.

1 Niet meer inkloppen, alleen checken

Die digitalisering begint heel simpel: vraag je klant van elke bon een foto te maken. Een handige scan en herkenoplossing zorgt dat elke bon direct wordt ingeboekt en wordt gematcht met de bankmutatie. Jij hoeft alleen nog maar na te kijken.

2 Medewerkers efficiënter inzetten

Afhankelijk van hoe jij met je klant samenwerkt, kan je klant zelf boekingen maken of nog steeds alles aan jou overlaten. Als elke bon gelijk na ontvangst bij jou binnenkomt en automatisch wordt ingeboekt, bespaar je veel tijd en voorkom je de piekdrukte in de btw-maand. Je kunt efficiënter werken, je medewerkers veel meer gedoseerd inzetten en meer klanten helpen. Dat klinkt goed, toch?

3 Kostbare werkuren besparen

Het langsbrengen van bonnen kost tijd: jij (of je medewerker) maakt een praatje met elke klant, de ondernemer moet weg van zijn of haar werkzaamheden. Hoe vaak hoor je niet ‘ik had eigenlijk geen tijd om de bonnen langs te brengen’? Door gebruik te maken van een boekhoudapp bespaar je op kostbare tijd. Het is snel terugverdiend, dat programma. Zelfs voor de ondernemer die erop staat dat jij alles doet.

4 Geen incomplete administraties meer

Niet alleen hoeft de ondernemer niet meer bij je langs te komen om bonnen in te leveren. Jij hoeft al die bonnen ook niet handmatig over te typen. Nooit meer onleesbare, verkreukelde, gescheurde en meegewassen bonnetjes. Nooit meer vergeten inkoopfacturen. Alles automatisch ingelezen en verwerkt. Jij controleert, vult aan en lettert af.

5 Direct inzicht in de cijfers

Als al die bonnen en inkoopfacturen direct online in de boekhouding staan, is er altijd inzicht in omzet en resultaat. Weet de ondernemer precies hoeveel btw er moet worden afgedragen en kun je op tijd bijsturen op resultaat. Ook budgetteren wordt een stuk makkelijker met reële, up-to-date cijfers.

6 Snellere zakelijke beslissingen

Ondernemers die willen investeren of financiering nodig hebben, hebben baat bij de laatste stand van zaken. Hoe vaak gebeurt het niet dat een klant belt of je ‘effe snel’ de kwartaalcijfers hebt, omdat hij in gesprek is over een nieuwe leasewagen? Als alle bonnen en facturen zijn verwerkt, is het maken van rapportages snel klaar. De ondernemer kan door met ondernemen.

7 Door tijd te besparen verdien je geld

Tijd is geld. We weten het allemaal. De investering in een boekhoudpakket met app en online opslag is snel terugverdiend door de tijdbesparing. Bovendien kun je als accountant of boekhouder meer klanten bedienen en je kantoor laten groeien (of ervoor kiezen om andere dingen te doen in de tijd die overblijft).

8 Administraties staan veiliger opgeslagen

We horen veel verhalen over datalekken, fishing en oplichting online. De regels voor dataverwerking en -opslag zijn bijzonder streng voor boekhoudsoftware. Bij SnelStart staan alle gegevens van online administraties bijvoorbeeld veilig opgeslagen in het cloudplatform Microsoft Azure. Begeeft je computer het, brandt je kantoor af of komt het dievengilde langs? Jouw gegevens en die van al je klanten staan veilig opgeslagen. Doordat je alle gegevens hebt geüpload en gekoppeld aan de bijbehorende betalingen voldoe je gelijk aan de bewaarplicht van de Belastingdienst.

Download gratis checklist

Wil jij ook graag op een eenvoudige, prettige manier digitaal samenwerken? En wil je een completere, snellere verwerking van de administratie van je klanten? Download dan de handige checklist van SnelStart helemaal gratis. Je kunt hem delen met je klanten om ze op weg te helpen, zodat ze hun administratie compleet, op tijd en op de juiste manier bij je aanleveren.