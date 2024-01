Nederland daalt opnieuw op anticorruptie-index

Voor het tweede achtereenvolgende jaar blijkt Nederland lager te scoren op de anticorruptie-index van Transparency International in vergelijking met het voorgaande jaar. De neerwaartse trend heeft een nieuw dieptepunt bereikt. Daarbij worden de invloed van criminelen, vriendjespolitiek en het gemak waarmee politici lobbyist worden als ernstige pijnpunten benoemd.

Met een score van 79 handhaaft Nederland zich weliswaar in de top tien, maar de dalende trend baart zorgen, aldus Lousewies van der Laan, directeur van Transparency International Nederland. Ze wijst op een wereldwijde afname van inspanningen tegen corruptie, waardoor de situatie in Nederland niet op zichzelf staat.

Lobbyisten

Een opmerkelijk aspect in de vergelijking met andere West-Europese landen is het relatief lage aantal regels in Nederland met betrekking tot de invloed van lobbyisten op de politiek. Van der Laan benadrukt dat het in Nederland gebruikelijk is dat politici lobbywerk verrichten, wat de deur opent voor vriendjespolitiek binnen een bestuurlijke incrowd. Deze cultuur draagt waarschijnlijk bij aan het afnemende vertrouwen in de politiek en kan mogelijk het langdurige politieke onbehagen in Nederland verklaren.

Ondermijning

Een andere verontrustende factor in de verslechterende score is de druk die de georganiseerde criminaliteit uitoefent op rechters, officieren van justitie, bestuurders en journalisten. Transparency International vreest dat deze invloed uiteindelijk de op handhaving gerichte instellingen zal verzwakken. In 2023 gaf een recordaantal rechters, officieren van justitie en advocaten aan bedreigd en geïntimideerd te zijn.

Met name lokale bestuurders ondervinden de gevolgen van toenemende tegenstellingen in de samenleving. In 2023 bleek er een afname te zijn in het aantal mensen met de ambitie om burgemeester te worden, een functie waarin bestuurders steeds vaker persoonlijk worden aangesproken door ontevreden burgers.