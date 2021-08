Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Het kabinet kondigde vrijdag een aanpassing van de coronamaatregelen aan. Het streven is om alle beperkingen te laten vervallen per 1 november. Hoe ziet de route daarnaartoe eruit?

De 1,5 meter afstand wordt ‘behoedzaam en stap voor stap’ losgelaten, meldde het kabinet vrijdag. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.

30 augustus: geen 1,5 meter afstand meer in het mbo en hoger onderwijs

Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken in stand.

Het belang voor studenten om fysiek onderwijs te volgen is groot. Door de 1,5 meter los te laten in het mbo, hbo en op universiteiten kunnen zij het nieuwe studiejaar goed beginnen.

Overige coronamaatregelen verlengd

Alle overige maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. De uitbreiding van de Garantieregeling Evenementen en de aanvullende tegemoetkoming voor evenementen wordt daarom verlengd tot en met 19 september. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken en om reizen in de spits te mijden blijft staan.

Gratis testen voor reizen wordt verlengd tot 1 oktober. Dit betekent dat mensen die op reis gaan ook in de maand september een gratis reistest kunnen laten afnemen. Een afspraak voor een gratis test maak je via het online afsprakenportaal testenvoorjereis.nl.

20 september: nergens meer 1,5 meter afstand

Het kabinet neemt zich voor om vanaf 20 september de 1,5 meter afstand ook in de rest van de samenleving los te laten. Hiermee vervallen dan ook de meeste andere maatregelen. Nachtclubs en discotheken blijven in deze stap ook nog gesloten.

Vanaf 20 september moet er in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Op een nog nader te bepalen datum zal het testen voor een coronatoegangsbewijs niet meer gratis zijn, maar zal er om een eigen bijdrage worden gevraagd.

Om dit besluit te kunnen nemen en deze beoogde stap in september daadwerkelijk te zetten, vraagt het kabinet advies aan het OMT. De vaccinatiegraad en het verloop van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn daarbij van doorslaggevend belang.

Het streven is om het coronatoegangsbewijs (voor gebruik in Nederland) en de overige beperkingen te laten vervallen per 1 november.

Bron: Rijksoverheid