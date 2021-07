Bestuurder Flynth speelde actieve rol in machtsstrijd met commissarissen

Voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Flynth Bas Hidding lijkt via een constructie met een dit voorjaar opgerichte stichting wel degelijk actief te hebben meegewerkt aan het inperken van de macht van de Raad van Commissarissen (RvC) bij het accountantskantoor. Flynth liet de afgelopen week in verschillende verklaringen nog weten dat de RvB ‘helaas is meegezogen’ in een conflict dat primair speelde tussen de aandeelhouder (Stichting Beheer Flynth) en de RvC.

Misha Hofland

Bestuurder Hidding heeft echter eerder dit voorjaar het prioriteitsaandeel dat aan zijn functie als bestuursvoorzitter is verbonden in een nieuw opgerichte stichting ondergebracht. Van die op 17 maart opgerichte Stichting Waarborg Accountantsbelangen is hijzelf de enige bestuurder (akte van oprichting & uittreksel). Dankzij die truc was het waarschijnlijk mogelijk om de statuten van de Flynth Holding dusdanig te wijzigen dat de RvC bij Flynth niet langer bestuurders mag benoemen of ontslaan. Daarmee beslechtte bestuursvoorzitter Hidding dus in feite zelf het conflict in het voordeel van de aandeelhouders.

Bestuurscrisis

Accountancy Vanmorgen meldde eind vorige week dat Flynth (met een omzet van 141,5 miljoen euro vorig jaar in omvang het zesde accountantskantoor van Nederland) in een bestuurscrisis is beland. Aandeelhouder SBF voerde een nogal uit de hand gelopen strijd met de RvC over een statutenwijziging, bevestigt ook het accountantskantoor zelf. Verschillende anonieme bronnen met kennis van de situatie meldden dat de statutenwijziging die uiteindelijk werd doorgevoerd zou zijn ingegeven door het voornemen van de commissarissen om de huidige bestuursvoorzitter Bas Hidding te ontslaan. Dat zou de reden zijn waarom de aandeelhouder de macht van de toezichthouders wilde beperken en zo het mogelijke ontslag blokkeren. De aandeelhouder zegde in maart, gesteund door de ondernemingsraad en het bestuur, het vertrouwen op in de voltallige RvC. Een unieke stap, waardoor de RvC formeel was ontslagen en er bij de Ondernemingskamer twee nieuwe commissarissen moesten worden benoemd. De oude commissarissen zelf stellen zich overigens op het standpunt dat het opzeggen van het vertrouwen in hen onrechtmatig was en dat zij daarna zelf ontslag hebben genomen.

Governance Flynth

Flynth kent geen partnerstructuur. De aandelen zijn in plaats daarvan ondergebracht in de Stichting Beheer Flynth. Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur is daarnaast het prioriteitsaandeel verbonden. De Flynth Holding kende tot voor kort een zogeheten structuurregime, waarbij de Raad van Commissarissen toezicht houdt en beslissingen kan nemen over de samenstelling van de Raad van Bestuur. Het conflict over de statutenwijziging werd echter uiteindelijk beslecht in het nadeel van de RvC, waardoor de statuten nu dusdanig zijn gewijzigd dat er bij Flynth sprake is van een zogeheten verzwakt structuurregime. Van dat regime is vaak sprake bij familiebedrijven.

Truc met twee stichtingen

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een vennootschap als Flynth een Raad van Commissarissen hoort te hebben die over de samenstelling van het bestuur gaat. Op die regel zijn echter twee uitzonderingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld familiebedrijven, die zodoende het verzwakte structuurregime kunnen aanhouden. De ene uitzonderingsmogelijkheid geldt als een eigenaar van persoonlijk het gehele kapitaal bezit. De tweede onder meer als twee stichtingen via een samenwerking het gehele kapitaal bezitten. Van die laatste mogelijkheid lijkt bij Flynth gebruik te zijn gemaakt, zocht Accountancy Vanmorgen uit. Doordat bestuurder Hidding zijn prioriteitsaandeel niet langer zelf hield, maar in de Stichting Waarborg Accountantsbelangen onderbracht, werden namelijk alle Flynth-aandelen in twee stichtingen gehouden en kon via de wettelijke uitzonderingsmogelijkheid de statutenwijziging worden doorgevoerd. Daarmee werd de macht van de RvC ingeperkt en hielp bestuurder Hidding dus actief mee aan het buitenspel zetten van de commissarissen.

Flynth laat desgevraagd weten geen ander commentaar te willen geven dan het eerder deze week gegeven statement.