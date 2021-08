PWC finalist JLL Winning Workplace

PwC, Nationale-Nederlanden en Arcadis zijn de finalisten van de JLL Winning Workplace Award 2021, de prijs voor de meest vooruitstrevende en innovatieve werkomgeving. De prijs staat dit jaar in het teken van hybride werken.

Werkplek is maatwerk

De drie organisaties zetten in op verschillende werkplekken die geschikt zijn voor uiteenlopende activiteiten. Maurice Verwer, Director Facility Management & Business Support bij PwC, erkent dat het gedrag van medewerkers is veranderd en dat maatwerk cruciaal is: ‘We doen niet aan vaste thuiswerk- of kantoordagen’, zegt hij op vastgoedmarkt.nl. ‘We gaan voor vrijheid van het individu. Daarbij gaan we in gesprek met onze collega’s, met de leidinggevenden en met de klanten. Waarbij we rekening houden met aspecten zoals beste leeromgeving, wat is goed voor de persoonlijke well being en welk effect de keuzes hebben op de CO2-uitstoot.’

Kantoorwerk noodzakelijk

Bij het accountant- en advieskantoor zijn ze zich er wel van bewust dat ze invloed hebben op de keuzes, de well being en de effectiviteit van hun personeel. Bij PwC worden voldoende middelen ingezet om de thuiswerkplek kwalitatief net zo goed te maken als de werkplek op kantoor. Verwer benadrukt dat kantoorwerk niet alleen fijn kan zijn, maar ook noodzakelijk. ‘We hebben gezien dat werknemers zes tot zeven keer vaker video calls verrichten dan voorheen. Dus investeren we in software én in ruimtes om dit ook op kantoor te kunnen doen, individueel of in groepen van verschillende grootte. Met het oog op creativiteit en verbinding kan het ook goed zijn om fysiek bij elkaar te komen. ‘We hebben innovatieve, creatieve en informele ruimtes gecreëerd naast de reguliere werkplekken. De werkplek is niet zomaar een locatie, het is een beleving.’

Meestemmen

Van 15 augustus tot en met 15 september is het mogelijk voor het publiek om mee te stemmen op één van de finalisten via de website van Facto. Naast de publieksstemmen, telt de beoordeling van de jury tijdens een bezoek aan de finalisten mee voor het bepalen van de definitieve winnaar van de JLL Winning Workplace Award 2021. De winnaar wordt bekendgemaakt op het Facto Congres, dat op 23 september 2021 plaatsvindt.

Bron: Vastgoedmarkt.nl