mth opent kantoor in Amsterdam

De vestiging van mth in Hoofddorp verhuist de komende weken naar een nieuw pand op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord. Doel is internationale klanten beter te bedienen maar ook aantrekkelijker te zijn op de arbeidsmarkt

Hoofddorp

Samen met het Rotterdamse DRV vormt mth MOORE Nederland, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. Mth bedient de regio Amsterdam. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in een internationaal team. Mth nam in Hoofddorp een kantoor over met een internationale klantenkring en trok specialisten aan. Door een groeiende klantengroep was een groter pand nodig. Vanwege de ligging en uitstraling is gekozen voor een nieuwe vestiging in de hoofdstad.

Kraanspoor

De komende dagen betrekt mth Hoofddorp het kantoorgebouw Kraanspoor op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord. Het pand bestaat uit een 270 meter lange betonnen constructie, die in de tweede helft van de vorige eeuw dienstdeed als kraanspoor voor de twee grootste hijskranen van het Amsterdamse havengebied. Dankzij initiatiefneemster en architect Trude Hooykaas is het spoor behoed gebleven voor de sloop. Zij ontwierp een zwevend, transparant kantoorgebouw boven het bestaande kraanspoor, waarbij ze oud en nieuw integreerde en de sfeer van het historische Kraanspoor behield. Het Kraanspoor is niet alleen een spectaculair, maar ook een groen gebouw. Zo wordt het water uit het IJ ‘s zomers gebruikt om te koelen en ‘s winters om te verwarmen.

Uitstraling

Mth kiest voor Amsterdam omdat het meent dat een vestiging in de hoofdstad belangrijk is voor internationale klanten en het internationale netwerk. Tien procent van de omzet (in totaal 42 miljoen euro) komt uit de regio Amsterdam. Om relaties te bouwen vindt mth de regionale aanwezigheid en het begrijpen van de regio belangrijk. De vestiging in Amsterdam wordt een full service-locatie. Een andere belangrijke reden achter de keuze voor Amsterdam is het aantrekken van jonge talentvolle mensen, die graag carrière willen maken. Vooral jong talent studeert in het westen van het land en wil daar het liefst blijven wonen

Lies hier meer over de verhuizing.