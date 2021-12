HET JAAR VAN (9) Olaf ten Hoopen: ‘We zijn als accountants weer relevanter aan het worden in het maatschappelijk verkeer’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Olaf ten Hoopen, bestuursvoorzitter bij mth accountants & adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Wat het meest indruk heeft gemaakt in 2021 is het plotselinge overlijden van collega Rene Hoogendijk (44). Een fataal ongeluk. Een echte mkb accountant die voor vrolijkheid en verbinding zorgde in het team en goed overweg kon met zijn klanten. De uitvaart was indrukwekkend. Noodgedwongen moesten we buiten op het parkeerterrein van het uitvaartcentrum op verschillende laptops de dienst online volgen en vervolgens met een groet afscheid nemen. Enorm veel collega’s waren daarbij. Erg indrukwekkend. En verdrietig.

Welke ontwikkeling in je vak of in de markt spreekt jou het meest aan? Over welk thema zou jij eens een pittig opiniestuk willen schrijven?

De ontwikkeling in het vak die me het meeste aanspreekt is de ontwikkeling van commercieel naar dienend. We zijn als accountants weer relevanter aan het worden in het maatschappelijk verkeer. Dat vind ik mooi. Dat dit gepaard gaat met ‘’gedoe’’ en soms negatieve media-aandacht is jammer. Maar de kern is een toegenomen behoefte aan en relevantie van het vak. Een opiniestuk over vertrouwen zou ik wel pittig over kunnen schrijven. Vooral het vertrouwen in de overheid. Ik zie paralellen met onze sector. De overheid zit nog in de ontkenningsfase. Wij zijn verder.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Van mijn vrouw heb ik geleerd dat je moet schakelen in deze tijd. Meeveranderen. Van gastvrouw en manager van een sportschool is ze nu helpend in de verpleegzorg voor dementerende veelal oudere mensen. De verhalen die ik daar over hoor gaan over oprecht menselijk contact. Er echt voor iemand zijn. Daar kunnen we nog veel van opsteken.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de acountancysector een toestroom van jonge mensen in de opleidingen toe. Het is een prachtig vak. Je leert enorm veel over ondernemen, de relevantie van financiële hygiëne en control. Daarnaast tref je de meest uiteenlopende creatieve en dappere ondernemers aan die risico’s combineren met kansen en maatschappelijke relevantie. Een ronduit inspirerend vak waar je alle kanten mee uit kan.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

De omgangsvormen kunnen in Nederland wel wat verbeteren. Die zijn voor een deel denk ik te danken aan ons hoge welvaartsniveau. Ik zie veel elitair gedrag. Daar heb je bij een ander welvaartsniveau geen gelegenheid voor. Maar ook de beperkte verdraagzaamheid voor andere opinies en gewoonten neemt zorgelijke vormen aan. Ook in het dagelijks contact. Maar als ik dan weer een wandelingetje maak groet iedereen elkaar beleefd en denk ik weer: wat een lekker landje.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

In een tijd van toegenomen risico’s nemen de kansen ook toe. Onze sector was een aantal jaren geleden ten dode opgeschreven volgens trendwatchers en visionairs. Ik kijk daar wat genuanceerder tegen aan. Ik denk dat onze sector, ons vak, verandert ten positieve. We worden relevanter, beter en mensgerichter. Ik hoop dat er collegakantoren zijn die zien dat wij dat goed oppakken en zich graag bij ons willen aansluiten. Daarnaast hoop ik op een goede samenwerking met de collega’s van DRV. Om samen de uitdagingen op te pakken die het vak ons geeft.

Hoe ervaar je de toegenomen werkdruk?

Er wordt veel gesproken over toegenomen werkdruk. Druk is iets wat je ervaart. Maar in gesprekken met collega’s merk ik daar eerlijk gezegd minder van dan je zou verwachten. Een echt gesprek over werkdruk gaat toch vaak over individuele ontwikkelingsissues. Met persoonlijke aandacht kun je al veel druk wegnemen zonder dat je de verwachte prestatie verkleint. Het recht op fouten maken in combinatie met het vier ogen principe is erg belangrijk.

Welke zaken op je bucketlist heb je afgelopen jaar af kunnen vinken en welke staan er voor 2022 op je agenda?

Als de ouders die we nog hebben, onze kinderen en wijzelf gezond zijn en leuk werk hebben dan is mijn bucket list eigenlijk al afgevinkt. In 2022 ga ik met een vriend de Africa classic fietsen voor Amref Flying Doctors. Het lijkt me een geweldige belevenis, maar ik realiseer me dat dit voor het doel veel belangrijker is dan voor mezelf.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Ik wil het beste wensen aan de Belastingdienst. Als er een organisatie is die ik toewens dat het beter gaat dan zijn zij het. Alle negatieve berichten beginnen bij incompetentie in de Tweede Kamer. Niet uitvoerbare detailwetgeving in combinatie met selectieve strenge handhaving en een half functionerend horizontaal toezicht heeft de gemiddelde belastingambtenaar in een lastig parket gebracht. Dat vind ik jammer. Het is ontzettend belangrijk voor een goed functionerende overheid.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Mijn privédoelstelling voor 2022 is primair gericht op mijn eigen fitheid. Dat is toch een randvoorwaarde voor plezier en lekker werken. Daarnaast hoop ik beroepsmatig op dezelfde wijze te kunnen samenwerken in ons team als in 2021. Want ik geniet daar elke dag van ! We hebben een mooi cluppie.