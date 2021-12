Mth breidt uit met Noordwijks VDVDG

Het Noordwijkse Van Duyn Van der Geer (VDVDG) accountants en adviseurs sluit zich per 1 januari aan bij mth accountants & adviseurs. Daarmee groeit mth verder richting een omzet van zo’n € 50 miljoen.

Olaf ten Hoopen, bestuursvoorzitter van mth, geeft aan dat de VDVDG-vestiging in Noordwijk helpt om klanten in de driehoek Noordwijk-Amsterdam-Bussum beter te bedienen en daar verder te groeien. ‘Met het aansluiten van de 40 professionals van VDVDG werken we in die drie plaatsen met 150 gekwalificeerde accountants en adviseurs. Door intensief samen te werken en de kennis te bundelen kunnen we ondernemers de kwaliteit en deskundigheid blijven bieden die ze verdienen.’

Schaalgrootte en deskundigheid

VDVDG-partner Aldwin Heijns noemt de specialisten van mth op het gebied van audit, corporate finance en btw-advisering als belangrijke reden om zich aan te sluiten. ‘Dat is een waardevolle toevoeging aan onze disciplines en deskundigheid. Voor VDVDG bestaat tevens de overtuiging dat schaalgrootte – met name voor behoud van kwaliteit in de auditpraktijk – van groot belang is. Daarnaast is mth’s lidmaatschap van het internationale netwerk Moore belangrijk voor de versterking van de internationale dienstverlening aan onze klanten. In het contact met mth herkennen we onze eigen no-nonsens-cultuur en voor onze medewerkers biedt de aansluiting veel perspectief en de mogelijkheid om verder te groeien.’

Vanaf 1 januari 2022 zal de naam VDVDG wijzigen in mth en na de samenvoeging heeft mth, nummer 18 in de AV Top 50, bijna 500 medewerkers en een totale omzet van € 48 miljoen.