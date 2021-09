‘Accountants nog niet kritisch genoeg over impact bedrijven op klimaat’

De accountancysector is nog niet kritisch genoeg over de impact van bedrijven op milieu, klimaat en gezondheid, schrijft hoogleraar Marcel Pheijffer in zijn column voor het FD.

Pheijffer wijst onder meer op EY, dat eerder dit jaar als controlerend accountant van Shell klimaatverandering en de energietransitie als kernpunt van de accountantscontrole kenschetste.

En daarbij opmerkte dat Shells doelstelling om de CO2-intensiteit van al haar activiteiten en producten in 2050 tot 0 terug te brengen nog niet in de pas loopt met de operationele plannen en de prijsstelling van het olie- en gasbedrijf. ‘Eindelijk eens goed nieuws over een accountant die de kat de bel aanbond. Onder accountants werd gesproken over een tipping point’, aldus Pheijffer. Maar hij vindt dat het te lang heeft geduurd voordat accountants daadwerkelijk zijn gaan handelen. ‘Het is geen verdienste dat een accountant in 2021 een opmerking maakt over het al dan niet behalen van klimaatdoelstellingen door Shell.’

Geen redders van de wereld

EY is geen ‘geharnaste ridder in de klimaatstrijd’, aldus de hoogleraar. ‘Wat in de controleverklaring is opgenomen is veilig, neutraal en weinig informatief. Too little and too late.’ Pheijffer vindt het gejuich over accountants als redders van de wereld dan ook onterecht. Hij sluit meer aan bij het oordeel van de rechter over het Shell-beleid, dat dwong tot een steviger reductie van de CO2-uitstoot. Accountants slaan nog niet hard genoeg op de trom als het om klimaatzaken gaat, besluit Pheijffer. ‘Belangengroepen, de pers en het RIVM doen dat wel. En terecht: de wereld, het klimaat, milieu en onze gezondheid zijn te belangrijk om aan accountants over te laten.’

