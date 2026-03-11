Groene aandeelhouders willen via rechter overlevingsplan BP afdwingen

Follow This, opgericht door de Nederlander Mark van Baal, heeft BP opgeroepen om met zo’n plan te komen. Aandeelhouders zouden er dan in april bij de jaarvergadering over kunnen stemmen. Maar het fossiele energiebedrijf wil het voorstel niet overnemen. Dat zou volgens Follow This tegen de aandeelhoudersrechten zijn.

Vaker resoluties

De vereniging eist dat BP het voorstel binnen twee dagen alsnog bekendmaakt. Anders wil Follow This BP daar via de rechter toe dwingen. Het verweer van de olie- en gasgigant is dat de aandeelhoudersresolutie niet voldoet aan de statuten van het bedrijf en het Britse vennootschapsrecht. Follow This is al vaker met een resolutie gekomen bij BP, waarin werd opgeroepen om meer te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook bij sectorgenoten als Shell is zo’n oproep gedaan. Doelstelling van Follow This is om als gezamenlijke groene aandeelhouders de olie-industrie van binnenuit te veranderen.