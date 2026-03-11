Home » Groene aandeelhouders willen via rechter overlevingsplan BP afdwingen

Groene aandeelhouders willen via rechter overlevingsplan BP afdwingen

Nieuws, Overig

De activistische aandeelhoudersclub Follow This wil oliereus BP voor de rechter dagen omdat het concern weigert een strategie te ontwikkelen voor het geval de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt.

11 maart 2026 door Accountancy Vanmorgen

Follow This, opgericht door de Nederlander Mark van Baal, heeft BP opgeroepen om met zo’n plan te komen. Aandeelhouders zouden er dan in april bij de jaarvergadering over kunnen stemmen. Maar het fossiele energiebedrijf wil het voorstel niet overnemen. Dat zou volgens Follow This tegen de aandeelhoudersrechten zijn.

Vaker resoluties

De vereniging eist dat BP het voorstel binnen twee dagen alsnog bekendmaakt. Anders wil Follow This BP daar via de rechter toe dwingen. Het verweer van de olie- en gasgigant is dat de aandeelhoudersresolutie niet voldoet aan de statuten van het bedrijf en het Britse vennootschapsrecht. Follow This is al vaker met een resolutie gekomen bij BP, waarin werd opgeroepen om meer te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook bij sectorgenoten als Shell is zo’n oproep gedaan. Doelstelling van Follow This is om als gezamenlijke groene aandeelhouders de olie-industrie van binnenuit te veranderen.

Tags: aandeelhouders, fossiele brandstof, klimaat

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen