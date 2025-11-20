Milieudefensie stelt ING ultimatum

Milieudefensie roept ING-klanten op zich aan te sluiten bij een groeiend collectief dat eist dat ING zijn klimaatbeleid binnen een jaar drastisch verbetert. Doet de bank dat niet, dan stappen ze samen over naar een andere bank.

“ING is bankier van de klimaatcrisis. Nog steeds financiert de bank bedrijven die nieuwe olie- en gasvelden aanboren en mensenrechten schenden. Dat moet stoppen. Daarom geven wij ING dit ultimatum”, zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

Met bijna 8 miljoen particuliere klanten is ING de grootste bank van Nederland. En met afstand ook de meest vervuilende, stelt de milieuorganisatie. De uitstoot van ING is ruim anderhalf keer de totale uitstoot van Nederland. ING steekt op dit moment ruim 30 miljard euro in fossiele energie, meer dan alle andere Nederlandse banken samen. Daarnaast investeert ING in bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen.

Drie eisen aan ING

De ultimatum-ondertekenaars stellen drie eisen aan ING: de bank moet stoppen met het financieren van bedrijven die nog nieuwe olie- en gasprojecten starten én van bedrijven die willens en wetens betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Daarnaast moet ING zijn uitstoot halveren in 2030. “We geven ING nu één jaar om zijn beleid aan te passen. Doet de bank dat niet, dan stappen we met elkaar over. Want samen zijn we sterk genoeg om echte verandering af te dwingen”, zegt Pols.

‘Niet met mijn geld’

Voor iedere klant bij ING, steekt de bank op dit moment 753 euro in fossiele energie. “Dat komt neer op zo’n 10 miljard voor alle Nederlandse ING-klanten samen”, legt Pols uit. “Dat betekent dat ook jouw spaargeld bijdraagt aan het verergeren van de klimaatcrisis. Want ING gebruikt dit geld om te investeren in de fossiele industrie. Daar zijn mensen zich niet altijd van bewust. Daarom zeggen wij tegen ING: ‘Niet met mijn geld!’”

Milieudefensie roept alle ING-klanten op zich aan te sluiten bij het ultimatum. Aanmelden kan via nietmetmijngeld.nl. “Hoe meer mensen meedoen, hoe sterker ons signaal. Ons geld hoort aan de juiste kant van de toekomst te staan. ING, neem je verantwoordelijkheid en wijzig binnen een jaar je beleid”, aldus Donald Pols.

Rechtszaak tegen ING

De campagne sluit aan op de rechtszaak die Milieudefensie – samen met 30.000 mede-eisers – tegen ING heeft aangespannen. Daarin eist Milieudefensie dat de bank zijn uitstoot in 2030 halveert en stopt met het verstrekken van geld aan olie- en gasbedrijven die nog nieuwe projecten starten. “Tot nu toe heeft ING vooral bewezen hardleers te zijn en niet te willen luisteren. Het is nú tijd om te veranderen, we kunnen niet wachten”, zegt Donald Pols. “De klok tikt – voor het klimaat én voor ING.”