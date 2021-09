PwC genomineerd voor Dutch Creativity Award

De Environmental Footprint Insights-tool van PwC is uit 950 inzendingen genomineerd voor de Dutch Creativity Awards 2021, in de categorie: Design & Digital.

App

Na een selectie gaan 207 inzendingen door naar de finale. PwC is een van de weinig accountants- en adviesbureaus tussen voornamelijk reclamebureaus. Om meer inzicht te krijgen in de impact op het milieu ontwikkelde PWC de applicatie ‘Environmental Footprint Insights’. Met de app krijgen medewerkers niet alleen inzicht in hun persoonlijke CO2-uitstoot als het gaat om werk-gerelateerde mobiliteit. Ze kunnen namelijk ook zien hoeveel zijn organisatie uitstoot of hoeveel CO2 er wordt geproduceerd binnen een bepaald project of door een specifieke vestiging. Verder geeft de app informatie over de kosten van de CO2-uitstoot en de tijdsbesteding per medewerker veroorzaakt door zijn mobiliteitskeuze.

Middel

De app moet vooral als een middel worden gezien. Het gaat in eerste instantie om het bereiken van een duurzame gedragsverandering binnen organisaties en dat medewerkers bewuster een keuze maken. Daarom maakt de app deel uit van een dienstverleningspakket dat ook project- en verandermanagement bevat. Als een organisatie wil transformeren op het gebied van duurzaamheid, moet dat door iedereen worden gedragen – te beginnen met het management, dat als een rolmodel moet fungeren. Jonge medewerkers zijn intensief met klimaatverandering bezig en vinden dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat de CO2-uitstoot minder wordt. Ze verwachten dan wel dat hun werkgever daartoe de mogelijkheden geeft.

De winnaars worden op 29 september bekend gemaakt.