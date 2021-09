Hof oordeelt dat TVL toch niet meetelt bij berekening huurkorting

Een tegenvaller voor bedrijven die hopen op huurkorting vanwege de financiële gevolgen van Corona. Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een zaak van het Amsterdamse Swissôtel geoordeeld dat voor de berekening van de omzetdaling toch geen steun via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) mag worden meegeteld. De rechtbank Amsterdam kwam eerder in verschillende zaken nog tot een ander oordeel.

De omzetdaling van bedrijven is bepalend voor de berekening die rechters aanhouden van de huurkorting waar getroffen ondernemers recht op hebben. In gevallen waarin de verhuurder niet mee wil werken aan het opvangen van de klappen van de coronacrisis door huurders korting te geven, stappen ondernemers regelmatig naar de rechter om alsnog korting af te dwingen.

Swissôtel

In de zaak tussen Swissôtel en verhuurder Dam Square telde de rechtbank eerder, net als tot nu toe in alle andere zaken over huurkorting, de TVL-steun mee die het hotel ontving. De verhuurder was het echter niet eens met de berekening en krijgt in hoger beroep gelijk: Swissôtel heeft alleen recht op korting op de huur die na het gebruik van de TVL overblijft.

Mogelijke gevolgen

Door het arrest daalt de huurkorting van Swissôtel van ruim €290.000 naar €65.000. De uitspraak van het Hof kan ook voor andere ondernemers nadelig uitpakken als die lijn wordt gevolgd. Swissôtels-advocaat David van Dijk (Greenberg Traurig) erkent tegenover het FD dat ‘het er op lijkt dat het Gerechtshof een andere lijn kiest dan de algemene lijn van de rechtbank Amsterdam. Maar ik moet nog zien of dat doorwerkt in de bodemprocedures die over huurkorting gevoerd worden.’