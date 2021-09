Hof: toch uitzendovereenkomst voor schoonmakers Helpling

Schoonmakers die via het online platform Helpling bij huishoudens werken hebben de juridische status van uitzendkracht, heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag geoordeeld. De kantonrechter vond eerder juist dat er geen sprake is van arbeids- of uitzendovereenkomsten tussen die twee partijen, maar tussen de schoonmakers en het huishouden waar ze schoonmaakwerkzaamheden verrichten. Ook oordeelde de kantonrechter dat de schoonmaakster die de zaak aanspande ten onrechte verplicht was een deel van het met het huishouden overeengekomen loon als commissie aan Helpling te betalen.

De procedure bij het gerechtshof is oorspronkelijk door vakbond FNV en een schoonmaakster tegen Helpling ingesteld. Tegen de uitspraak van de kantonrechter tekenden zowel FNV en de schoonmaakster als Helpling hoger beroep aan. De uitspraak van het Hof betekent onder andere dat de schoonmakers bij ziekte recht hebben op doorbetaling van loon tegenover Helpling, en als zij ontslagen worden recht hebben op een transitievergoeding.

Contractuele relatie Helpling en schoonmaker

Het hof komt tot zijn oordeel door een afweging van de feitelijke omstandigheden, zoals die zich voor de schoonmakers, de huishoudens en Helpling voordoen. De meeste omstandigheden wijzen op een tussen Helpling en de schoonmaker aanwezige contractuele relatie. Het huishouden moet namelijk betalen via een door Helpling bepaald betaalplatform, bij ziekte van de schoonmaker kan het huishouden een andere schoonmaker krijgen en het huishouden kan via Helpling van schoonmaker wisselen. Er zijn ook omstandigheden die zouden passen bij een contract tussen het huishouden en de schoonmaker, zoals het door het huishouden selecteren van de schoonmaker, maar die omstandigheden wegen voor het hof minder zwaar.

Geen arbeidsovereenkomst maar uitzendovereenkomst met Helpling

De tussen Helpling en de schoonmakers bestaande contractuele relatie is volgens het Hof geen gewone arbeidsovereenkomst, maar een uitzendovereenkomst. Daarvoor is met name van belang dat de schoonmakers structureel tewerkgesteld worden bij het huishouden (de zogenaamde inlener) en dat de instructies daarbij niet door Helpling, maar door het huishouden gegeven worden. Bovendien wordt de hoogte van de door het huishouden betaalde en door de schoonmaker ontvangen beloning overwegend bepaald door het huishouden en de schoonmaker. Helpling heeft hier (maar) een beperkte rol in. Het platform schrijft voor dat de betaling door het huishouden voor de schoonmaker moet plaatsvinden via een door Helpling ingeschakeld betaalplatform. Naast een betaling ten behoeve van de schoonmaker, betaalt het huishouden commissie aan Helpling. Doordat sprake is van een uitzendovereenkomst met Helpling is het huishouden inlener van de schoonmaker en bestaat met het huishouden (daarom) geen arbeidsovereenkomst. Omdat Helpling wordt aangemerkt als uitzendwerkgever, is de schoonmaak-cao niet van toepassing.