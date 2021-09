Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022: de voorwaarden op een rij

Er komt in 2022 fors extra geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Wat zijn de voorwaarden en vanaf wanneer kan er worden aangevraagd?

Aanvragen voor SEPP kan vanaf 3 januari 2022 om 09.00 uur.

Bijna 5 keer zoveel

Het totale subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s in 2022 is € 71 miljoen, bijna 5 keer zoveel als in 2021. Het subsidiebedrag per nieuwe auto gaat wat omlaag, naar 3.350 euro. Dat komt omdat de prijzen van elektrische auto’s dalen en omdat er veel animo is. Op deze manier kunnen meer mensen gebruik maken van de subsidie.

Voor tweedehands auto’s blijft het subsidiebedrag gelijk, 2.000 euro per auto. In totaal is er voor deze categorie € 20,4 miljoen beschikbaar, een stijging van bijna 7 miljoen euro ten opzichte van dit jaar.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor particulieren. Voor SEPP-subsidie 2022 kom je alleen in aanmerking als je een koop- of leaseovereenkomst hebt afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop je de koop- of leaseovereenkomst sluit is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op jouw naam staan.

Meer informatie

Alle voorwaarden en informatie vind je op de pagina Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) van de RVO.